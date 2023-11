Kaufbeurer Filmzeit: So bewegend und hochaktuell war das Programm

Abschiebung in Deutschland, Proteste im Iran: Mit diesen Kurzfilmen haben Filmemacher und Jury bei der Kaufbeurer Filmzeit den Nerv der Zeit getroffen.

08.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Bewegend, berührend, teilweise verstörend sind die Kurzfilme, die die Jugendjury der Kaufbeurer Filmzeit für gleichaltrige Filmfans ausgewählt hat. Die acht Kurzfilme wurden Schülerinnen und Schülern bei der Schulfilmzeit am Dienstagvormittag im Stadttheater Kaufbeuren gezeigt – und begeistert aufgenommen. Auch bei einer zweiten Vorführung am Abend waren die Zuschauerinnen und Zuschauer tief bewegt, was sicher auch an der Aktualität der Themen gelegen haben dürfte, mit denen sich die Filme auseinandersetzen.

