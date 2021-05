Kaufbeurer Fischer kümmern sich um Nachwuchs für die Wertach

Der Fischereiverein nutzt Bäche als „Kinderstube“ für Bachforellen. Es geht darum, den Fischbestand in der Wertach zu sichern.

24.05.2021 | Stand: 11:57 Uhr

Der Kreisfischereiverein Kaufbeuren bewirtschaftet zum Zweck der naturnahen Aufzucht von Bachforellen verschiedene Bäche im Stadtgebiet Kaufbeuren und im Ostallgäu. So nutzt der Verein als Pächter unter anderem den Mittelangerbach oder den Krebsbach als „Kinderstube“ für junge Bachforellen.

Nachhaltige Gewässerbewirtschaftung in Kaufbeuren

Laut Verein geschieht das in dem Bewusstsein, dass naturnah aufgewachsene Fische die Basis für eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung bilden. Die Bewirtschaftung berücksichtige und fördere hierbei in besonderem Maße die Lebensgemeinschaften in den Bächen. Zum einen steht für die Helfer die Förderung der Fischbestände in den kleinen Gewässern im Vordergrund der Bemühungen, zum anderen sollen die in den Bächen herangewachsenen Bachforellen die nahe Wertach besiedeln.

Erwachsene Bachforelle beansprucht ein eigenes Revier

Bachforellen sind standorttreue Fische, die ihren Platz nur zur Fortpflanzung verlassen und in der Regel an ihre angestammten Plätze zurückkehren. Die erwachsene Bachforelle beansprucht ein eigenes Revier. Tagsüber sind sie im Uferschatten verborgen, mit dem Kopf gegen die Strömung gerichtet.

Die spätere Nutzung der nachgewachsenen Bachforellen als Fischbesatz für die Wertach steht mit der gesetzlichen Hegeverpflichtung im Einklang. So müssen Fische, die als Besatz dienen, aus einem Gewässer stammen, die dem zu besetzenden Gewässer ökologisch möglichst nahe kommen.

Zudem sichern vereinsinterne Schonbestimmungen, die weit über die Forderungen des bayerischen Fischereigesetzes hinaus gehen, den Fischbestand in der Wertach, der durch den Fraßdruck der zahlreich vorkommenden fischfressenden Vögeln wie Gänsesäger und Kormoran stark beeinträchtigt ist.

Lesen Sie auch