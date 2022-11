Kaufbeurer Fotograf räumt bei Wettbewerb ab

Amateurfotograf Roland Seichter holt bei Wettbewerb der Bezirksheimatpflege Schwaben den ersten und zweiten Platz. Mit welchen Themen er die Jury überzeugt hat.

18.11.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Unter dem Motto „Schwaben gestern – heute – morgen“ stand der zehnte Fotowettbewerb er Bezirksheimatpflege. Dabei räumte der Kaufbeurer Amateurfotograf Roland Seichter gleich doppelt ab. Denn mit zwei Motiven aus dem Ostallgäu holte er sowohl den ersten als auch den zweiten Platz. Weitere Preisträgerinnen und Preisträger kommen aus Ehingen, Gundelfingen und Dillingen an der Donau.

59 Fotografen haben 305 Bilder eingereicht

Seichters Bildkompositionen zeigten, „wie wunder- und wandelbar unser Schwaben sein kann“, sagte Bezirkstagspräsident Martin Sailer bei der Preisverleihung auf Schloss Höchstädt bei Dillingen. Der Kaufbeurer ist einer von insgesamt 59 Fotografinnen und Fotografen mit Wohnsitz in Schwaben, sich an dem Wettbewerb beteiligt haben. Insgesamt wurden 305 Bilder eingereicht. „Alle eingesendeten Motive zeigen, wie geeignet das Medium Fotografie ist, um den Wandel in Schwaben sichtbar zu machen“, sagte Bezirksheimatpfleger Christoph Lang.

Erster Platz für "Windkraft bei Bidingen", zweiter Platz für für "Forggensee Dry"

Roland Seichter beschäftigt sich mit seinen Einreichungen mit den Themen Klimawandel und Energiewende. Den mit 1500 Euro dotierten ersten Platz holte er mit der „Windkraft bei Bidingen“, den zweiten (1000 Euro) mit „Forggensee dry“. Einem zeitlosen Motiv widmete sich Martina Grimm aus Ehingen mit „Schäfer bei Fremdingen“ (dritter Preis, 500 Euro). Der Sonderpreis des Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer ging an Michael Stark aus Gundelfingen für sein Motiv „Friedensdenkmal in Gundelfingen“. Den Sonderpreis der stellvertretenden Bezirkstagspräsidentin Barbara Holzmann erhielt der Dillinger Manuel Schmidt für „Solar Sea – Winterbach“. Beide Sonderpreise sind mit jeweils 250 Euro dotiert.

Jury lobt "beeindruckenden Farbkontrast"

„Beinahe unwirklich erscheint die statisch ruhige Landschaft mit dem beeindruckenden Farbkontrast zwischen den Blautönen der nebligen, verschneiten Ebene und dem warmen Orange-Rot des Himmels, vor dem sich die beiden Windräder erheben, durchzogen vom dunklen Band der waldigen Anhöhe.“ So würdigt die Fachjury Seichters Foto „Windkraft bei Bidingen“. Zu „ Forggensee Dry“, einer Aufnahme des ausgetrockneten Grundes des abgelassenen Stausees, meinen die Juroren: „So könnte man sich ein apokalyptisches Klimaszenario für Schwaben vorstellen: Das Licht, die Landschaft und der ausgedörrte, rissige Boden vermitteln dem Betrachter eine endzeitliche Stimmung. Einzig die Spur der wenigen, noch aus dem Boden sprießenden grünen Pflanzen gibt Anlass zur Hoffnung, die Schöpfung doch noch bewahren zu können.“

Roland Seichter ist begeisterter Fotograf seit dem 14. Lebensjahr

Roland Seichter wurde 1961 in Pforzheim geboren und lebt seit Langem mit seiner Familie in Kaufbeuren. Der studierte Maschinenbauingenieur ist seit seinem 14. Lebensjahr begeisterter Fotograf, Mitglied im Fotoclub Kaufbeuren und immer wieder bei nationalen und internationalen Wettbewerben erfolgreich. Deshalb wurde er 2020 auch mit einer Aufnahme in die FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) geehrt.

Siegerbilder und weitere Aufnahmen werden zu Wanderausstellung zusammengestellt

Der Bezirk Schwaben veranstaltet seit 1989 Fotowettbewerbe, die sich mit schwäbischer Kulturlandschaft und Baukultur befassen. Die Auswahl der Siegermotive übernahmen heuer Bezirkstagsvizepräsidentin Holzmann, Bezirksheimatpfleger Lang, Wolfgang Elster, Zweiter Landesvorsitzender Bayern des Deutschen Verbandes für Fotografie, der Fotograf Martin Ebert und der Kunst- und Kulturhistoriker Wolfgang Ott. Aus den preisgekrönten Fotos und weiteren 75 ausgewählte Aufnahmen wird eine Wanderausstellung entstehen, die alle Kommunen, öffentlichen Einrichtungen und Vereine in Schwaben ausleihen können.