Kaufbeurer Fotokünstler stellen im Forettle-Center aus

Die Künstler Anke und Ingmar Vetter zeigen Kaufbeuren aus ungewöhnlichen Perspektiven. Mit Raum und Präsentation der Schau verfolgen sie ambitionierte Ziele.

02.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche hellblau? Der Fünfknopfturm pink? Die Künstler Anke und Ingmar Vetter haben ihre Fotoausstellung mit Motiven aus der Altstadt zwar ganz geschichtsbewusst „Buron“ betitelt. Doch die Motive, die bei einer weihnachtlichen Tour durch die Wertachstadt entstanden sind, kommen sehr zeitgenössisch daher. Es sind nicht nur psychedelische Pop-Art- und harte Schwarz-weiß-Effekte, die vermeintlich wohlbekannte Gebäude in ganz neuem Licht erscheinen lassen, sondern auch interessante, ungewöhnliche Perspektiven. Aber das Künstlerpaar beweist mit seinem Ausstellungsprojekt in einem leer stehenden Geschäft des Kaufbeurer Forettle-Centers nicht nur einen scharfen Blick durch den Sucher der Kamera, sondern auch für ein Problem ihres geschichtsträchtigen Wohnortes: die Leerstände in der Innenstadt.