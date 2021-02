Der Corona-Lockdown bringt manche Frauen in Not. Häusliche Gewalt nimmt zu, fällt aber seltener auf. Warum ist es für Betroffene jetzt so schwer, sich Hilfe zu holen?

24.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Das eigene Zuhause, für die meisten Menschen ist das ein Ort, mit dem sie Schutz und Geborgenheit verbinden. Trotzdem erfahren viele Frauen genau dort Gewalt und Diskriminierung. Eine UN-Studie belegt: ausgerechnet das häusliche Umfeld ist statistisch gesehen immer noch einer der gefährlichsten Orte für eine Frau.