Kaufbeurer Grüne machen sich selbstständig

Politische Landschaft verändert sich: Jetzt wollen die Grünen in Kaufbeuren ihren lange gehegten Wunsch nach einem eigenständigen Kreisverband verwirklichen.

17.06.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Die Grünen in Kaufbeuren wünschen sich schon länger einen eigenständigen Kreisverband. Verwirklichen wollen sie ihn am Dienstag, 22. Juni. um 20 Uhr beginnt im Stadtsaal Kaufbeuren die Mitglieder- und Gründungsveranstaltung des Stadtverbandes (Kreisverband) Bündnis 90/Die Grünen Kaufbeuren, in Präsenzform und unter den aktuellen Corona-Regeln statt.

Die Tagesordnung ist zu finden auf der Homepage der Grünen Kaufbeuren.

Landtagsabgeordneter Thomas Gehring leitet Versammlung

Angekündigt hat sich auch MdL Thomas Gehring, der die Versammlung leiten wird. Der Stadtverband Kaufbeuren wird damit der 91. Kreisverband in Bayern und der 416. in Deutschland. Aus dem Ortsverband Kaufbeuren, der bisher dem Kreisverband Ostallgäu/Kaufbeuren angegliedert ist, wird die eigenständige Gliederung eines Kreisverbandes, wie es im Parteiengesetz und der Landessatzung der Grünen festgeschrieben ist.

Alte Strukturen wurden überarbeitet

Grund für die Ausgliederung waren alte Strukturen aus der Gründungszeit der Grünen. Nun wurden sie überarbeitet und die Gründung des Stadtverbandes vorangetrieben.

„Ich bin allen Grünen Mitstreitern und den Kreisvorstandschaften im Ostallgäu dankbar für die gemeinsame Zeit und Unterstützung. Auch wenn es ab und zu unterschiedliche Meinungen zwischen Stadt und Land gab“, sagt Ulrike Seifert, Sprecherin im Ortsverband Kaufbeuren. Man wolle weiterhin kreisgrenzenübergreifend zusammenarbeiten. Der Wahlkreis 257 verbindet Ostallgäu, Unterallgäu, Memmingen und Kaufbeuren.

