Kaufbeurer Heinzelmannstift unter neuer Leitung: Das sind die Ziele der neuen Chefin

Bettina Aernecke-Rottach folgt im Kaufbeurer Seniorenheim auf Marianne Baur. Wie sie es schaffen will, dass sich mehr Menschen für den Pflegeberuf interessieren.

02.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Seit einigen Wochen hat das Heinzelmannstift in Kaufbeuren eine neue Geschäftsführerin und damit der Diakonieverein eine neue Vorsitzende: Bettina Aernecke-Rottach folgt auf Marianne Baur, die als Einrichtungsleiterin in den Ruhestand getreten ist.

Die 54-Jährige bringt viel Erfahrung mit, teilt der Diakonieverein mit. Aernecke-Rottach verfügt über zwei abgeschlossene Diplomstudiengänge zur Betriebswirtin und Sozialwirtin. Zudem ist sie ausgebildete Kranken- und OP-Schwester und hat in dieser Funktion viele Jahre am Klinikum Kaufbeuren gearbeitet. Seit 2015 war sie Einrichtungsleiterin des Senioren- und Pflegeheims in Waal.

„Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Jedes Heim ist anders, und ich bin dankbar, dass ich bei Fragen jederzeit auf die Ratschläge meiner Vorgängerin zurückgreifen kann“, sagt Aernecke-Rottach. Die Entwicklungen in der Altenhilfe sieht sie mit Sorge: „Wir haben tolles Personal im Heinzelmannstift, aber wir werden einiges tun müssen, um für die Mitarbeiter, die in Ruhestand gehen, geeigneten Nachwuchs zu finden, auch wenn sich tendenziell wieder mehr junge Menschen für den Pflegeberuf interessieren.“

Dazu gehören aus ihrer Sicht unter anderem eine attraktive Dienstplangestaltung, ein gutes Arbeitsklima und auch Möglichkeiten, dem Personal beispielsweise günstige Mietwohnungen anbieten zu können.

Generell ein Grund zur Sorge für alle Bürger seien die explodierenden Energiepreise, die natürlich auch in den Pflegeheimen zu enormen Kostensteigerungen führen. „Wir müssen jetzt abwarten, wie sich die Politik gegenüber notwendiger Infrastruktur verhält und hoffen auf einen Rettungsschirm zur Entlastung bei den Pflegekosten. Das Heinzelmannstift hat beste Voraussetzungen, zukunftsfähig bestmögliche Pflegeleistungen in Kaufbeuren anzubieten. Als langjährige Einwohnerin Kaufbeurens freue ich mich, meinen Teil dazu beizutragen.“