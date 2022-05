Kaufbeurer holen Meinrad-Spieß-Stücke aus der Versenkung

Marianische Antiphone des Irseer Barockkomponisten erklingen erstmals wieder nach langer Zeit - beim Gottesdienst in der Pfarrei Heilige Familie in Kaufbeuren.

Von Redaktion Kaufbeuren

04.05.2022 | Stand: 12:12 Uhr

Einige Werke des Irseer Benediktinerpaters und Komponisten Meinrad Spieß (1683 bis 1761) sind in unserer Region recht bekannt geworden. Etwa die „Missa S. Candidi“, die kürzlich in der Kaufbeurer Martinskirche anlässlich des Crescentia-Festes zur Aufführung kam. Auch von seinen Vertonungen der Marianischen Antiphonen, die Spieß 1713 in damaliger Satz- und Drucktechnik in Einzelstimmen veröffentlicht hat, werden einzelne regelmäßig zu Gehör gebracht.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.