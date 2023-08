Kaufbeurer Internet-Berühmtheit "Oma-Martha" feiert 103. Geburtstag

Martha Goth wurde deutschlandweit bekannt, weil sie mit 102 Jahren vom Altenheim in eine eigene Wohnung gezogen ist. Wie hat sie sich in Neugablonz eingelebt?

Von Petra Wiesmayer

08.08.2023 | Stand: 18:19 Uhr

Ein bemerkenswertes Jubiläum hat Martha Goth am 5. August in Neugablonz gefeiert: ihren 103. Geburtstag. Unter den Gratulanten befand sich auch Oberbürgermeister Stefan Bosse, der der rüstigen Jubilarin persönlich seine Glückwünsche überbrachte. „Frau Goth ist inzwischen wirklich eine Berühmtheit, einmal aufgrund ihres Alters, besonders aber, weil sie mit 102 Jahren vom Altenheim zurück in eine eigene Wohnung gezogen ist.“

