Kaufbeurer Jungschauspieler singt im Festspielhaus Füssen

Gleich in zwei Musicalproduktionen schlüpfte der 14-jährige Sebastian Präg in die Kinderhauptrollen. Wen er dabei alles kennengelernt hat.

02.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Eine Spielzeit lang stand Sebastian Präg im Füssener Festspielhaus auf der Bühne. Rund 30 Mal öffnete sich in dieser Zeit für den 14-Jährigen Schüler aus Kaufbeuren der Bühnenvorhang. Gleich in mehreren Produktionen schlüpfte er in die jeweiligen Kinderhauptrollen. Bei „Die Päpstin“ spielt er den Bruder der Päpstin, beim Musical „Zeppelin“ mimte er den jungen Graf Zeppelin. Vor zwei Jahren hat Sebastian an einem Casting im Festspielhaus teilgenommen und vorgesungen. Und zwar vor einer Jury, in der auch Komponist Ralph Siegel saß. Der Grandseigneur der deutschen Musikunterhaltung steht unter anderem hinter zahlreichen deutschen Teilnehmern des Eurovision Song Contest. Der bekannt Musicalmacher und der Rest der Jury waren so angetan von Sebastians Auftritt, dass sie ihn für die Shows verpflichteten. Bühnenerfahrung hatte der Jugendliche vorher bereits unter anderem in der Kulturwerkstatt gesammelt. Auch bei den Endproben war Siegel mit dabei.

Allerhand Promis kennengelernt

Neben Siegel hat Sebastian Präg noch weitere Promis kennengelernt. Sandy Mölling zum Beispiel, die ab dem Jahr 2000 mit der Girlgroup No Angels etliche Nummer-eins-Hits in den Charts hatte, war auch seine Kollegin. „Das ist schon ganz cool“, findet er. „Ich habe öfter mit ihr geredet.“ Sie habe viel um die Ohren gehabt, sei die ganze Zeit am Laptop gewesen und habe Emails beantwortet, plaudert er aus dem Nähkästchen. Für die Auftritte sei sie eigens aus ihrer Wahlheimat Amerika eingeflogen. Ob er in der kommenden Saison wieder mit von der Partie sein wird, weiß er noch nicht. „Vielleicht, wenn ich nicht zu groß bin für die Rollen“, sagt er. In den Sommerferien hat er zusammen mit einer Mitschülerin ein Praktikum im Friseursalon Art of Hair von Günther Fischer gemacht. Über seine Zeit dort hat er ein Video gedreht, das auf dem Instagram-Kanal des Friseurs zu sehen ist.

Die Schule hat Vorrang

Doch oberste Priorität habe für den angehenden Neuntklässler der Sophie-La-Roche-Realschule, die Schule fertig zu machen und seinen Abschluss zu bestehen. Ob er danach sein berufliches Glück in der Showbranche sucht, lässt er offen. „Es ist schwer, davon leben zu können in der Szene.“