Kaufbeurer Kardiologe: „Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit"

Einblicke in die Kardiologie geben die drei Standorte der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren während der Herzwochen vom 1. bis 30. November. Die Aktion der Deutschen Herzstiftung widmet sich in diesem Jahr dem Schwerpunkt „Ursache, Diagnose und Therapie des Bluthochdrucks“. Bleibt dieser unbehandelt, kann es zu Vorhofflimmern kommen.

Das komplett erneuerte Herzkatheter- und Elektrophysiologie-Labor in Kaufbeuren hat sich unter anderem darauf spezialisiert, diese weitverbreitete Herzrhythmusstörung zu behandeln.

25 Millionen Deutsche leiden unter Hochdruck

Laut Chefarzt Dr. Marcus Koller, Leiter des Herzzentrums Ostallgäu-Kaufbeuren, ist Bluthochdruck zu einer echten Volkskrankheit geworden, unter der rund 25 Millionen Bundesbürger leiden. Rund ein Fünftel davon sei schätzungsweise nicht diagnostiziert, bilde also die Dunkelziffer. Denn Hochdruckpatienten leben oft jahrelang symptomfrei, fühlen sich wohl und leistungsfähig. Doch bleibt hoher Blutdruck über lange Zeit unbehandelt, könne es Folgen für Herz und Hirn haben – und im schlimmsten Fall zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Ebenso können Nieren- und Augenerkrankungen auftreten, weil die Gefäße über Jahre in Mitleidenschaft gezogen werden. „Der Herzmuskel ist besonders gefährdet, da er mit jedem Schlag gegen den hohen Druck anarbeiten muss“, erklärt der Kardiologe.

Gefahr durch Überlastung

Dies könne langfristig zu einer Überlastung des Herzens führen. Mediziner sprechen dabei von einem Hochdruckherzen, das sie per Elektrokardiogramm (EKG) und insbesondere mittels Herz-Ultraschall diagnostizieren. Auch Störungen im Rhythmus des Herzschlags können auftreten, also sogenannte Extrasystolen. Das sind zunächst harmlose Unregelmäßigkeiten, einzelne „Stolperer“. Koller vergleicht sie mit Fehlzündungen einer Zündkerze.

Gefährlich dagegen ist das Vorhofflimmern mit einem schnellen und unregelmäßigen Puls von 100 bis 160 Herzschlägen pro Minute – auch in Ruhe. Die Herzleistung sinkt bei Vorhofflimmern um rund 20 Prozent ab, was häufig zu entsprechenden Symptomen führt. Betroffenen geht schneller die Puste aus, beispielsweise beim Treppensteigen. Auch kann Angina pectoris, ein Engegefühl im Brustkorb, darauf hinweisen. „80 Prozent der Menschen mit Vorhofflimmern haben Bluthochdruck“, unterstreicht Koller noch einmal den Zusammenhang zum wichtigen Thema der Herzwochen.

Jeder vierte Schlaganfall geht auf Vorhofflimmern zurück

Vorhofflimmern sei auch eine häufige Ursache für Schlaganfälle – nahezu jeder vierte werde durch Vorhofflimmern verursacht. Beim Vorhofflimmern bilden sich Blutgerinnsel in der Vorkammer des Herzens, werden abgeschwemmt und gelangen mit dem Blutstrom ins Gehirn und können dort Gefäße verstopfen. Blutverdünnende Medikamente können schützen. Diese können zwar wie jede Arznei Nebenwirkungen haben, etwa die Neigung, leichter zu bluten und Hämatome zu entwickeln. „Doch die Vorteile, also der effektive Schutz vor Schlaganfällen, überwiegen bei weitem“, betont Koller.

Häufig trifft es auch die Jungen

Vom Vorhofflimmern betroffen sind vor allem ältere Patientinnen und Patienten. Ab 70 Jahren steigt ihre Zahl beinahe exponentiell. Es gibt jedoch auch viele jüngere Patienten, die darunter leiden. Gerade bei ihnen komme eine kathetergestützte Behandlung des Vorhofflimmerns (Verödung) zum Einsatz, da sie sonst jahrzehntelang Medikamente nehmen und mit deren möglichen Nebenwirkungen leben müssten. Denn vor allem bei Jüngeren können elektrische Fehlzündungen (Extrasystolen) aus den sogenannten Lungenvenen das Vorhofflimmern auslösen. Ziel einer Verödungsbehandlung ist es daher, die Lungenvenen elektrisch zu isolieren, damit die Fehlzündungen nicht mehr aus den Lungenvenen in die Vorkammer des Herzens eindringen und dort das Vorhofflimmern auslösen können.

Eine Million Euro in neues Labor investiert

Dieser Eingriff findet im Herzkatheter- und Elektrophysiologie-Labor in Kaufbeuren statt, das vor einem Jahr für knapp eine Million Euro rundum erneuert wurde. Bei dem Kathetereingriff über die Leiste haben Kardiologen die Möglichkeit, die Lungenvenen durch Kälte- oder Hitze-Verödung elektrisch zu isolieren. Der Eingriff erfolgt unter örtlicher Betäubung mit einer leichten Narkose, also in einer Art Dämmerschlaf. Patienten bleiben für den Eingriff in der Regel drei Tage im Krankenhaus. Welche Therapie zu wem in welcher Lebenssituation am besten passt, entscheiden die Patienten gemeinsam mit den Ärzten des Herzzentrums.