Nach 20 Jahren verabschiedet sich Robert Laufenberg aus dem Amt. Was er in dieser Zeit erlebt hat und warum er schon mal aus einer Kirche geworfen wurde.

29.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Weit über 400 Gottesdienste hat Robert Laufenberg in den vergangenen zwanzig Jahren als Lektor gehalten. Weil er im Mai seinen 83. Geburtstag feiert und „noch aufrecht aus der Kirche gehen und nicht hinausgetragen werden“ möchte, liest er am Sonntag zum letzten Mal in der evangelischen Christuskirche in Neugablonz.