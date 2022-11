Selbstgebrautes Bier, urige Stube, deftige Speisen – Gernot Wildung hat vor 20 Jahren die alte Zoigl-Kultur nach Kaufbeuren gebracht. Was es damit auf sich hat.

02.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Unscheinbar sieht es von außen aus, das Häuschen in der oberen Ludwigstraße. Außer dem großen Ausleger an der Fassade deutet nicht viel darauf hin, was hinter den dicken Mauern passiert. Doch wenn Gernot Wildung das goldene Zett ausklappt, dann wissen die Kaufbeurer, dass er frisches Bier gebraut hat und in der kleinen Zoigl-Wirtsstube ausschenkt.

