Kaufbeurer Kulturschaffende: "Wir dürfen die Kinder in der Pandemie nicht vergessen"

Im Dezember stellt unsere Redaktion Coronaheldinnen und -helden vor. Wann immer es ging, stand das Team der Kulturwerkstatt auf und neben der Theaterbühne.

03.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Zwei Jahre Ausnahmezustand, und doch hat das Team der Kulturwerkstatt den Mut nicht verloren. Wann immer es die Corona-Regeln zuließen, standen die Mitwirkenden des Kinder- und Jugendtheaters auf und neben der Bühne.

„Es ging uns darum, ein Brett für die Kultur zu bohren. Wir wollten zeigen, wie wichtig und wertvoll sie ist“, sagt Simone Dopfer. Das Theater sei eine Leidenschaft, die verbindet. Darauf sollten Kinder und Jugendliche nicht verzichten müssen. Insbesondere nicht in einer Pandemie, in der sie „komplett hinten runterfallen“.

Viele Erwachsene seien seit der Corona-Krise oft mit sich selbst beschäftigt. Das sei verständlich. „Dennoch dürfen wir die Kinder nicht vergessen.“

Kinder vergessen die Corona-Pandemie während der Proben

Während der Proben haben Dopfer und ihre Kollegin Nadja Ostertag erlebt, wie die jungen Schauspieler und Schauspielerinnen langsam wieder aufblühen, Berührungsängste verlieren und die Pandemie für kurze Zeit hinter sich lassen. „Sie können dann einfach wieder Kinder sein“, sagt Ostertag.

Zwar sind die Aufführungen in der Vorweihnachtszeit gestrichen, dennoch möchte das Kulturwerkstatt-Team den Kindern ein „Wohlgefühl“ mit auf den Weg geben. Sollte der Lockdown kommen und Treffen nicht mehr möglich sein, werden sie sich erneut Alternativen überlegen.

Mitglied der Kaufbeurer Kulturwerkstatt: "Wir geben nicht auf"

Lesen Sie auch

Kaufbeurer Kinder- und Jugendtheater Videos und Rätsel in der Altstadt: Das ist der Adventskalender der Kulturwerkstatt

„Uns ist es wichtig, den Kontakt zu halten“, erklärt Ostertag. In der Vergangenheit haben sie etwa Briefe geschrieben, den Familien Kleinigkeiten vorbeigebracht und mit den Kindern über das Internet gesprochen. „Wir geben nicht auf“, betont Dopfer.

In unserem Adventskalender stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dieses Jahr Menschen vor, die in ihrem Beruf oder in ihrem Ehrenamt durch die Corona-Pandemie besonders gefordert sind.

Die bisherigen Türchen:

1. Dezember: Krankenschwester im Notfallzentrum am Kaufbeurer Klinikum

2. Dezember: Sportliche Leiter des ESV Kaufbeuren