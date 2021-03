Schauspielerin Gabi Striegl präsentiert „Von Löwenherzen, Tischlerschuppen und Rumpelwichten“. Worauf sich Zuschauer nach dem Corona-Lockdown freuen können.

10.03.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Eine einzige Schauspielerin auf der Bühne, eine Handvoll Team-Mitglieder über die Ränge des Theaters Schauburg verstreut: So eine Premiere gab es wohl noch nie bei der Kulturwerkstatt. Doch das Kaufbeurer Kinder- und Jugendtheater will gerüstet sein, wenn nach der Corona-Zwangspause wieder Aufführungen vor Publikum möglich sind – und es will spielen.