Kaufbeurer lügt vor Gericht und erhält dennoch mildes Urteil

Warum der 19-jährige Angeklagter trotz nachweislicher Falschaussage mit einer Bewährungsstrafe davonkommt.

19.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Dass ein 19-jähriger Kaufbeurer im Februar 2020 als Zeuge vor Gericht gelogen hat, um einen Freund zu entlasten, daran zweifelte jetzt im Falschaussage-Prozess vor dem Jugendschöffengericht Kaufbeuren nicht einmal sein Verteidiger. Im ursprünglichen Verfahren war es um eine Auseinandersetzung im Straßenverkehr gegangen, die die damalige Richterin als „haarsträubend“ empfunden hatte: Ein junger Mann war einem anderen Autofahrer nach einer Vorfahrtsverletzung und einer vermeintlich beleidigenden Geste nachgefahren, hatte ihn gestellt, geschlagen und auch noch 50 Euro „Entschädigung“ gefordert. Er wurde unter anderem der versuchten räuberischen Erpressung und vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen und zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.

Ohne jegliche Logik

Die Aussage seines Freundes hatte damals zwar nicht die direkte Konfrontation betroffen, sondern den Auftakt zum Konflikt – und eigentlich jeglicher Logik entbehrt. Dies änderte allerdings nichts daran, dass sie nach Einschätzung aller Verfahrensbeteiligten falsch war. Der junge Mann hatte seinerzeit trotz eindringlicher Belehrung darauf beharrt, dass es im Vorfeld des Ausrasters seines Freundes weder eine Vorfahrtsverletzung des anderen Autofahrers noch irgendwelche Gesten gegeben habe. Weil dies im klaren Widerspruch zu seinen eigenen polizeilichen Angaben und den Aussagen aller anderen Beteiligten stand, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen uneidlicher Falschaussage eingeleitet. Dass das Jugendschöffengericht jetzt trotz vier Voreintragungen im Jugend-Strafregister Milde walten ließ und dem Angeklagten die zehnmonatige Jugendstrafe zur Bewährung aussetzte, lag an besonderen Umständen: Dem Kaufbeurer war nämlich aufgrund des aktuellen Tatverdachts eine vorzeitige Entlassung in anderer Sache verweigert worden. Zum Zeitpunkt seiner Zeugenaussage befand er sich in Strafhaft, die wegen wegen diverser Diebstähle und Sachbeschädigungen verhängt worden war. Nach seiner mutmaßlich falschen Aussage musste er die vierzehn Monate voll verbüßen und erhielt keine ansonsten übliche Chance auf eine Reststrafen-Bewährung.

"Massive Arbeitsauflage"

Um den derzeit beschäftigungslosen jungen Mann zur Aufnahme einer geregelten Tätigkeit zu bringen, verhängte das Gericht jetzt eine „massive Arbeitsauflage“ von 720 Stunden. Diese kann ruhen und letztlich aufgehoben werden, sobald der Angeklagte eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle hat. Direkt an ihn gewandt sagte der Vorsitzende: „ Sie können es sich aussuchen, ob Sie für Geld arbeiten, oder für lau!“ Der 19-Jährige reagierte auf das Urteil mit sichtlicher Erleichterung und nahm es sofort an. Der Staatsanwalt hatte ein Jahr und vier Monate ohne Bewährung beantragt und wollte keine Erklärung zu einem eventuellen Rechtsmittelverzicht abgegeben.