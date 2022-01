Kaufbeurer Oberbürgermeister in Quarantäne

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse befindet sich nach einer mutmaßlichen Corona-Infektion in Quarantäne. So geht es nun weiter.

24.01.2022 | Stand: 16:01 Uhr

Jetzt hat es auch den Kaufbeurer Oberbürgermeister erwischt: Stefan Bosse ( CSU) befindet sich nach zwei positiven Corona-Schnelltest seit Montagmorgen in häuslicher Isolation. Es geht ihm nach eigenen Angaben gut, er sei bislang symptomfrei. Bosse übernimmt seine Amtsgeschäfte weitestgehend von daheim aus. Ob die Quarantäne länger dauert, muss sich noch zeigen. Das Ergebnis eines aussagekräftigeren PCR-Tests wird für Dienstag erwartet. Der Oberbürgermeister ist dreimal geimpft.

Vermutlich hat Bosses Lebensgefährtin, der es ebenfalls gut geht, das Virus ins Haus gebracht. „Wir haben natürlich den gebührenden Abstand gehalten“, sagt Bosse. „Hat aber nichts genutzt.“

Einige Amtsgeschäfte Bosses übernimmt nun sein Stellvertreter Oliver Schill (Grüne). Er leitet für Bosse die Stadtratssitzung am Dienstag, die coronabedingt in hybrider Form stattfindet. Die Mitglieder dürfen in diesem Fall entscheiden, ob sie online oder in Präsenz an der Sitzung teilnehmen. Zweiter Bürgermeister Oliver Schill ist geboostert und war über Weihnachten ebenfalls nach einer Omikron-Infektion mit mildem Verlauf in Quarantäne. Mittlerweile ist er genesen.

Der Vorsitzende des Kaufbeurer Stadtrats muss in Präsenz an der Sitzung teilnehmen, dies könnten also nur der erste Stellvertreter Schill oder Dritte Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler (CSU) übernehmen. Bosse dürfte sich online nicht nicht einmal ohne Einverständnis des Stadtrats zuschalten lassen, da er formal kein Stadtratsmitglied ist. Selbst bei einem positiven Beschluss besteht nach Rücksprache der Stadt mit dem Bayerischen Innenministerium das rechtliche Risiko, dass Beschlüsse mit Beteiligung Bosses ungültig sind. „Ich bin da in einer rechtlichen Grauzone“, sagt Bosse. „Mit dieser Lösung sind wir nun auf der sicheren Seite.“(avu)