Kaufbeurer Organisation Humedica hilft auf Haiti

Wie es die Hilfsorganisation mit Hauptquartier in Kaufbeuren schafft, innerhalb kurzer Zeit auf das Unglück in der Karibik zu reagieren.

15.08.2021 | Stand: 12:30 Uhr

Die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica hilft nach dem schweren Erdbeben auf Haiti. Die Erdstöße mit der Stärke 7,1 hatten am Samstagvormittag Ortszeit Straßen und Gebäude zerstört. Es gab Tote und Verletzte. "Häuser sind eingestürzt, und Familien wurden getötet. Das Reisen ist schwierig, da eine Hauptbrücke zusammengebrochen ist", berichtet Gladys Thomas vom Humedica-Partner Fondation pour les Enfants d´Haiti direkt von der Karibikinsel. „Die Situation ist unübersichtlich. Dennoch sind wir dabei, extra für solche Fälle vorgehaltene Hilfsgüter ins Katastrophengebiet zu bringen“, so Thomas weiter.

Helfer können auf Depot zurückgreifen

„Weil Haiti immer wieder von Naturkatastrophen betroffen ist, hat Humedica gemeinsam mit der Fondation pour les Enfants d´Haiti bereits vor einiger Zeit Hilfsgüter auf der Insel deponiert, um in Fällen wie diesen schnell helfen zu können,“ erläutert Humedica-Geschäftsführer Johannes Peter. „Wir sind in permanentem Austausch mit unseren Partnern, aber auch den koordinierenden Behörden. Wir werden die Menschen mit allem was in unserer Macht steht unterstützen“, so Peter. Mit Gladys Thomas und ihrer Organisation Fondation pour les Enfants d´Haiti arbeite Humedica bereits seit vielen Jahren sehr gut zusammen, wie die Allgäuer Hilfsorganisation in einer Pressemitteilung berichtet. „Der Kontakt besteht seit dem schweren Erdbeben 2010, bei dem wir ebenfalls gemeinsam geholfen haben“, sagt Peter. Auch nach Huricane "Matthew" haben Humedica und die Partnerorganisation gemeinsam auf Haiti geholfen.

Ärmstes Land des amerikanischen Kontinents

Haiti gilt als ärmstes Land des amerikanischen Kontinents. Der Inselstaat wird immer wieder von Naturkatastrophen wie Erdbeben und Wirbelstürmen erschüttert. Außerdem sind die politischen Verhältnisse seit Jahren unsicher. Vor vier Wochen war Haitis Staatspräsident ermordet worden.

