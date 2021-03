Kaufbeurer Organisatorin: "Der Klimawandel hört nicht auf, bloß weil wir in einer Pandemie leben"

Die Klimaaktivisten sind zurück auf der Straße, auch in Kaufbeuren – doch die eigentliche Demo findet online statt. Wovor Organisatorin Maike Lübbing warnt.

19.03.2021 | Stand: 17:08 Uhr

Es war im November 2019, als sie zuletzt lautstark protestierten, mit Plakaten durch Kaufbeuren zogen. Weil sie der Politik klar machen wollten, welche drastischen Folgen die Klimakrise für die Welt haben wird. Doch wie so vieles bremste die Corona-Pandemie auch die Aktivisten von Fridays for Future aus.

Sie verstehe, dass das Coronavirus gerade für die meisten Menschen im Fokus stehe, sagt Maike Lübbing. „Aber der Klimawandel hört nicht auf, bloß weil wir in einer Pandemie leben.“ Deswegen engagiert sich die 18-Jährige weiterhin für den Klima- und Umweltschutz und ist froh, dass die Initiative wieder zurück auf der Straße ist – wenn auch in ungewohnter Form.

Klimastreik in Kaufbeuren: Plakate in der Kaiser-Max-Straße

So hatten die Aktivisten am Freitag zwar zu einem globalen Klimastreik aufgerufen, der spielte sich aber vor allem im Internet ab. Zusätzlich gab es in vielen Städten kleine Aktionen – in Kaufbeuren setzten die Umweltschützer etwa auf bunte Plakate. Mitstreiter hatten in den vergangenen Tagen selbst gestaltete Bilder zum Stadtjugendring gebracht, etwa 60 Motive sind so zusammengekommen. Während der Livestream zur Online-Demonstration lief, schlugen die Zuschauer im Chat zudem weitere Slogans vor.

„Mit den Plakaten wollen wir noch mal präsenter sein und die Leute mitziehen, die vorbeilaufen. Nur so erreichen wir Menschen, die sich nicht eh schon mit Fridays for Future beschäftigen“, erklärte Lübbing am Freitagnachmittag vor dem Kaufbeurer Rathaus. Die 18-Jährige warnte in ihrer Video-Ansprache eindringlich vor den Folgen des Klimawandels, insbesondere mit Blick auf die Corona-Krise. Denn: „Durch den Anstieg der Temperaturen werden Pandemien wahrscheinlicher.“

Studie: Klimawandel macht Pandemien wahrscheinlicher

Eine Studie der Universität Cambridge habe dafür drei Hauptursachen ausgemacht, schilderte Lübbing. Demnach könnten manche Insekten schneller zu einem Überträger werden. Durch die Eisschmelze sei es möglich, dass alte Viren wieder aus den Permafrostböden hervortreten. Und Wildtiere gelangten durch die Zerstörung ihrer Lebensräume häufiger in die Nähe von Menschen. „70 Prozent der Krankheiten, die beim Menschen aufgetreten sind, sind Zoonosen. Das heißt sie stammen vom Tier“, sagte Lübbing.

Umso wichtiger sei es also, dass Deutschland die Klimapolitik vorantreibt. „Anstatt die Schuld bei anderen Ländern zu suchen, sollten wir hier was ändern“, resümierte die Schülerin. Die Bundesrepublik müsse den Kohleausstieg 2030 erreichen und bis 2035 zu hundertprozent auf erneuerbare Energien umsteigen.

Was Fridays for Future vom Kaufbeurer Stadtrat fordert

Gleichermaßen sei auch die Kommunalpolitik gefordert. Lübbing wünscht sich, dass der Klimaschutz in den Kaufbeurer Stadtratssitzungen zukünftig eine viel größere Rolle spielt. „Wo es einen Zusammenhang gibt, sollte das auch besprochen werden. Das ist extrem wichtig.“ Zudem könne auch jeder Einzelne etwas für den Klimaschutz machen, ihn in den Alltag integrieren. „Ich verstehe, dass das anstrengend sein kann. Aber der Klimawandel wird anstrengender.“