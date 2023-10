Kaufbeurer Pfarrerin lädt zur Veranstaltung "Bier und Bibel"

Nach der Aperol-Spritz-Andacht im Jordanpark hat Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück eine neue Idee: Bier und Bibel. Was Interessierte erwartet.

18.10.2023 | Stand: 17:23 Uhr

Ihre sommerliche Aperol-Spritz-Andacht im Jordanpark ist gut angekommen. Nun laden Sie am Samstag, 21. Oktober, um 17 Uhr zu "Bier und Bibel" im Dicken Hund in Kaufbeuren ein. Was steckt dahinter, Frau Stürzbecher-Schalück?

Dorothée Stürzbecher-Schalück: Nach der Aperol-Spritz-Andacht haben sich viele Menschen gemeldet, die sich mehr solche Veranstaltungen in Kaufbeuren wünschten. Passend zur Jahreszeit wollte ich etwas im Innenbereich organisieren, dort, wo die Leute sowieso über Gott und die Welt reden: in der Kneipe. Als passendes Getränk zum Herbst ist mir Bier eingefallen - darum Bier und Bibel. Bei der Veranstaltung wird es natürlich eine kleine Predigt geben, in der das Motto eine Rolle spielt. Ich werde Bierdeckel verteilen, die die Leute gestalten können. Besonders schön wäre es natürlich, wenn danach viele sitzen bleiben, diskutieren oder einfach den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Mit Ihren Veranstaltungen gehen Sie ganz neue Wege, um gerade auch ein jüngeres Publikum für den Glauben zu begeistern. Wie kommt das bei eher traditionellen Gläubigen an?

Stürzbecher-Schalück: Bisher kam Kritik höchstens von Trollen im Internet, die allgemein gegen Kirche wettern. Persönlich hat sich noch niemand bei mir beschwert, was mich selbst ein bisschen überrascht. Die Leute sind sehr offen und vertreten offenbar die Meinung, dass man alles ausprobieren kann. Ich nehme Feedback aber immer gerne an.

Ein gutes Vorzeichen für weitere Veranstaltungen in Kaufbeuren. Was kommt nach Aperol-Andacht und Bier und Bibel? Vielleicht Cocktail...

Stürzbecher-Schalück: (lacht) Ich würde gerne die Jahreszeiten durchgehen. Zu Weihnachten könnte ich mir irgendetwas mit Glühwein oder dem Weihnachtsmarkt vorstellen. Am Ende soll ein Jahreszeitenprogramm entstehen.

