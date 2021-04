Kaufbeurer Polizei freut sich auf neues Domizil für 20 Millionen Euro

Haushaltsausschuss des Landtags bewilligt Planung für 20 Millionen-Euro-Projekt. Der Spatenstich neben dem Grünen Zentrum ist für Herbst 2022 vorgesehen

Voraussichtlich 2025 kann die Kaufbeurer Polizei ihr neues Domizil an der Moosmangstraße beziehen. Der Haushaltsausschuss des bayerischen Landtags stimmte am Donnerstag einhellig der Planung des Staatlichen Bauamtes zu. Dies teilte der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete und haushaltspolitische Sprecher der Freien Wähler im Landtag, Bernhard Pohl, mit. Er geht davon aus, dass der Spatenstich für das 20 Millionen-Euro-Projekt im Herbst nächsten Jahres erfolgt. Nach drei Jahren Bauzeit könnten Polizeiinspektion (PI) und Kripo 2025 einziehen. Die Beamten freuen sich bereits darauf, sagt Polizeichef Markus Ziegler. „Das wird wirklich toll“, weiß er. Die Polizei sei von Anfang an in die Planung mit eingebunden gewesen. Deshalb entspreche sie „den Vorstellungen, die wir haben“.