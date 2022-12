Märzenburgsage: Wie man die dritte Schwester erlösen kann

In der Kaufbeurer Märzenburgsage spuken drei Schwestern nach ihrem Tod weiter. Eine von ihnen kann durch ein besonderes Ritual befreit werden.

08.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in manches Geheimnis eintauchen.

Eine versunkene Burg, drei Schwestern: Heute folgt der letzte Teil der Märzenburg-Sage. Obwohl auch das „weiße Märzenburgfräulein“ seine Schwester betrogen hatte, gilt es als weniger schuldbeladen, da es bei der Täuschung nur mithalf. Nichtsdestotrotz wurde auch diese Schwester verflucht und spukte als Geist umher. Allerdings gab es laut „Allgäuer Sagen“ von Karl Reiser eine Möglichkeit, sie zu erlösen. Ein „mutiger und reiner Jüngling“ müsse sie auf den Schultern zum Taufstein der Martinskirche tragen, ohne dabei ein Wort zu sprechen.

In Kaufbeuren wurde aus der Märzenburgsage ein sportliches Event

Das habe einst auch ein Mann versucht. Am Anfang sei das Burgfräulein federleicht gewesen, doch mit jedem Schritt sei es schwerer geworden. Zudem erschienen dem Mann Trugbilder vom brennenden Kaufbeuren. Vor Entsetzen habe er gerufen: „Es brennt!“ Daraufhin sei das Märzenburgfräulein von seinem Rücken abgesprungen und verschwunden.

Ab 1981 fanden in Kaufbeuren in unregelmäßig „Erlösungsläufe“ statt, die auf der Legende des weißen Märzenburgfräuleins beruhen. Dabei fanden sich Teams aus zwei Männern und einer Frau zusammen. Die Männer mussten eine Strecke, die ihr Ziel beim Neptunbrunnen fand, mit der Frau auf dem Rücken zurücklegen. Mit dem Tragen wechselten sie sich ab, die Frau durfte aber während des gesamten Laufs den Boden nicht berühren. Die Männer des Siegerteams wurden am Ende zum Ritter geschlagen.

