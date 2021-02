Kaufbeurer Schüler sind glücklich: "Endlich wieder Freunde treffen"

Grundschüler und Abschlussklassen sind in den Wechselunterricht gestartet. Während die Schüler sich freuen, machen sich Schulleiter Sorgen.

Die Freude bei den Kindern sei riesig – nach knapp zwei Monaten Distanzunterricht war es am Montag für viele das erste Mal, dass sie ihre Klassenkameraden wieder gesehen haben. „Diese Freude wollen wir ihnen auch unbedingt bewahren“, sagte Frank Hortig, Leiter der Gustav-Leutelt-Schule (GLS) in Neugablonz am ersten Tag des Wechselunterrichts an seiner Grund- und Mittelschule. Doch es sei alles andere als einfach, positive Stimmung zu vermitteln, während ihm das aktuelle Infektionsgeschehen tiefe Sorgenfalten in die Stirn gräbt.