Kaufbeurer Schülerinnen und Schüler lernen am Puls der Natur

27.10.2021 | Stand: 13:15 Uhr

Im Zuge der Umgestaltung des Jakob-Brucker-Gymnasiums werden auch die Außen- und Grünflächen neu angelegt. Damit hatte sich der Stadtrat im vergangenen Winter beschäftigt – unter anderem auch mit der Frage, inwieweit das von der Schulfamilie vorgestellte Konzept mitgetragen und finanziert wird. Zur Realisierung besonderer Wünsche wurde der Schule die Möglichkeit gegeben, sich an der Gestaltung des Außengeländes mit Eigenleistungen zu beteiligen. Zugeordnet wurden der Schulgemeinschaft die Grünfläche nördlich des Haupteingangs sowie der Hang vor der Nordfassade des Hauptgebäudes.

Ökologie und Nachhaltigkeit

Kaum ein halbes Jahr später erscheint der Hang nun als begrüntes Außenklassenzimmer, gerahmt von Buchenhecken und Blühwiesen. In mehrerlei Hinsicht werde laut Schulverwaltung damit dem Gedanken der Ökologie und Nachhaltigkeit Rechnung getragen: So finden sich etwa die einst vor der Schule positionierte Findlinge neben den oval geschwungenen Rängen aus Natursteinquadern wieder. Anfang Oktober haben Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe im zusammen mit einigen Lehrkräften, dem städtischen Bauhof und dem Gartenbaubetrieb Högg eine herbstbunte Hecke angelegt.

Komplettiert wurden die Bepflanzungen am vergangenen Montag durch eine Aktion der Umwelt-AG des Gymnasiums unter Leitung der Lehrkräfte Dr. Martin Eiblmaier und Christoph Leipold. Dabei wurden links und rechts der Tribünen sowie entlang der Neugablonzer Straße Samen ausgebracht. Blühwiesen mit regionaltypischen und für Insekten attraktiven Pflanzen können sich dort im Laufe der kommenden Jahre voll entfalten.

Lernen am lebenden Objekt

Die Umgestaltung des Hangs erkläre aber schon jetzt das Konzept der Schule: Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen die Bepflanzungen neben dem ökologischen Mehrwert auch Lehrinhalte vermitteln. Pflanzenbestimmungen im Rahmen des Biologie- oder Geographieunterrichts sind künftig als „am lebendigen Objekt“ möglich. Zudem übernehmen die Schülerinnen und Schüler eine aktive Rolle bei der weiteren Gestaltung des Außenklassenzimmers – motiviert und voller Tatendrang.

Spender unterstützen Projekt

Auch die Resonanz der Eltern sei positiv und bestätige die Schule in ihrem Vorgehen: So wurden seit August bereits rund ein Drittel der Gesamtkosten in Höhe von 30 000 Euro an den Schulverein des Jakob-Brucker-Gymnasiums in Form von Spenden überwiesen, der das Gesamtprojekt außerhalb des städtischen Haushaltes finanziert und damit erst ermöglicht hat.

Auch die Bürgerstiftung Kaufbeuren sowie die VR-Bank Augsburg-Ostallgäu unterstützten den Schulverein bei diesem Großprojekt. Weitere Spenden sind jederzeit willkommen, denn Schulverein und Elternbeirat stellen sich in den kommenden Monaten weiteren großen Herausforderungen – etwa der Finanzierung einer Überdachung des Fahrradstellplatzes, der im Süden des Schul-Campus neu entsteht. Auch soll das Mobiliar im Außenbereich der Mensa erneuert werden – dies müsse ebenfalls ohne städtische Gelder finanziert werden. Schulleiter Christof Walter dankte dem Schulverein und allen Spendern, die das Projekt „Außenklassenzimmer am Musikhang“ ermöglicht haben, sowie dem Stadtrat und der Stadtverwaltung, die sich gegenüber den schulischen Ideen stets offen gezeigt haben.

Mehr noch sei die Schulfamilie des Jakob-Brucker-Gymnasiums an den Herausforderungen der Außengestaltung gewachsen. Das Ergebnis kann ab sofort jeder bewundern – allzu neugierigen Passanten solle allerdings bewusst sein, dass auch sie jederzeit zum Objekt naturnahen Open-Air-Unterrichts werden könnten.