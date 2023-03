Kaufbeurer Schüler spielen "Nathan der Weise" im ganzen Gymnasium

Die Moskitos führen den Lessing-Klassiker im Jakob-Brucker-Gymnasium erfrischend anders auf. Dafür sorgt nicht nur der dauernde Wechsel der Spielorte.

21.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Dass Gotthold Ephraim Lessings Klassiker „Nathan der Weise“ nichts von seiner Aktualität verloren hat, stellt die Theatergruppe Moskitos des Kaufbeurer Jakob-Brucker-Gymnasiums eindrucksvoll unter Beweis. 30 Schülerinnen und Schüler führen die Besucherinnen und Besucher in Form eines Stationentheaters durch die fünf Akte des Dramas und zudem durch das Schulgebäude. Die Inszenierung verzichtet auf (zusätzliche) Kulissen, sodass die Wirkung des Gesehenen und Gehörten in Räumen wie der Aula, der Mensa, dem Trainingsraum im Keller oder dem Treppenhaus noch intensiver ist. Zudem entfalle durch diesen Kunstgriff die traditionelle Bühnenbindung, während „mehrere Schauspielende dieselbe Rolle innehaben können“, so die Regisseure Bernhard Fritsch und Werner Pohl.

Zeitlose Themen wie Toleranz, Freundschaft und Emanzipation stehen im Mittelpunkt der Kaufbeurer Inszenierung

Letzterer war vornehmlich für die Textgestaltung verantwortlich. Die in Versform gehaltene Originalfassung wandelte er in modernes Hochdeutsch um, ohne die Sinnhaftigkeit zu verändern. Das dramatische Gedicht wurde am 14. April 1783 in Berlin uraufgeführt und gilt als Paradestück der deutschen Dramatik in der Epoche der Aufklärung. Es setzt sich mit Themen wie Toleranz, Freundschaft und Emanzipation auseinander und lotet Grenzen und Gemeinsamkeiten der Religionen aus. Die Hauptfiguren des Geschehens, das im mittelalterlichen Jerusalem spielt, sind der jüdische Kaufmann Nathan, seine Pflegetochter Recha, die von christlichen Eltern stammt und der muslimische Sultan Saladin.

Ein 20-köpfiger Chor kommentiert mal bösartig, mal humorvoll

Dem Ensemble gelingt es kundig, die komplizierten verwandtschaftlichen und emotionalen Bande zwischen den Figuren darzustellen. Ein 20-köpfiger Chor kommentiert mal bösartig, mal humorvoll das Geschehen und nimmt dem klassischen Stoff oftmals die Schwere, ohne ihn zu persiflieren. Dies gilt auch für die Inszenierung der zentralen „Ringparabel“, mit der Lessing die Frage nach der „richtigen“ Religion zu beantworten versucht: Drei identische Ringe liegen auf dem Boden, darin steht jeweils ein Mensch. Die Ringe symbolisieren das Christentum, das Judentum und den Islam, und die Frage nach der „wahren“ Religion beantworten die Personen wortlos, indem sie aus den Ringen heraustreten, dies aufheben und geschlossen aus dem Raum gehen. Die Moskitos verstehen es vorzüglich und hoch konzentriert, einen nicht einfachen Bühnenstoff anschaulich und zeitgemäß umzusetzen. Damit setzen sie die Reihe ihrer ungewöhnlichen und qualitätvollen Inszenierungen fort. Das aufgeschlossene Premierenpublikum spendente dafür reichlich Applaus.

Wann folgen weitere Aufführungen wo gibt es Karten?

Weitere Aufführungen von „Nathan der Weise“ folgen am Samstag, 25. März, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. März, ab 18 Uhr. Treffpunkt ist jeweils in der Aula des Jakob-Brucker-Gymnasiums. Eine weitere Vorstellung ist Ende Juli geplant, wenn in Kaufbeuren die Bayerischen Schultheatertage stattfinden. Karten gibt es im Vorverkauf während der Pausen im Technikum und im Schulsekretariat, Telefon 08341/966550, sowie an der Abendkasse.