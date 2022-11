Kaufbeurer Schüler testen die "Digitale Schule der Zukunft"

Die Sophie-La-Roche-Realschule nimmt am Pilotversuch „Digitale Schule der Zukunft“ teil. Was Kultusminister Michael Piazolo bei einem Unterrichtsbesuch erlebt.

28.11.2022 | Stand: 15:38 Uhr

Zusammen mit ein paar Mitschülern in einer Gruppe über einem Arbeitsauftrag des Lehrers brüten. Das kennen wohl alle – auch die, deren Schulbesuch schon mehrere Jahrzehnte zurückliegt. An der Gruppenarbeit an sich hat sich nicht viel geändert. Aber mit welchen Mitteln das heutzutage funktionieren kann, zeigten Lehrerin Sandra Sowa und die Klasse 7a der Sophie-La-Roche-Realschule am Montagvormittag Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Die Schule ist eine von 250 staatlichen Förder-, Mittel-, Real-, und Wirtschaftsschulen sowie Gymnasien in Bayern, die in diesem Schuljahr im Rahmen des Pilotversuchs „Digitale Schule der Zukunft“ den aktiven und kreativen Umgang mit mobilen digitalen Geräten erproben.

