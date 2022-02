Kaufbeurer Schülerinnen als Wertebotschafterinnen unterwegs

An Initiative des Bayerischen Kultusministeriums beteiligen sich zwei Kaufbeurer Schulen. Dort setzen sich Jugendliche für respektvolles Miteinander ein.

„Gemeinsame Werte helfen, richtig zu handeln und unsere Welt Schritt für Schritt ein bisschen besser zu machen“, sagte Kultusstaatssekretärin Anna Stolz in einer Videobotschaft an 27 neue Wertebotschafterinnen und -botschafter aus ganz Schwaben. Darunter sind auch Schülerinnen und Schüler des Marien-Gymnasiums und der Sophie-la-Roche-Realschule in Kaufbeuren.

Handwerkszeug in Ausbildungswoche vermittelt

Das Know-how für ihre neue Aufgabe haben sie sich in einer virtuellen Ausbildungswoche der Initiative „Werte machen Schule“ erarbeitet. Die Jugendlichen setzen sich an ihren Schulen für ein respektvolles und verantwortungsvolles Miteinander ein, starten Aktionen und Projekttage. So leisten sie Wertebildung auf Augenhöhe.

Institut für Medienpädagogik ist beteiligt

Schulsozialpädagoginnen und erfahrene Lehrkräfte, die seit Jahren Wertebildung im Unterricht und im Schulleben praktizieren, leiten die Ausbildung. Unterstützt werden sie vom JFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis und die Akademie für Philosophische Bildung und Wertedialog.

Im Rahmen der Initiative „Werte machen Schule“ werden seit dem Schuljahr 2018/2019 Schülerinnen und Schüler in allen bayerischen Regierungsbezirken zu Wertebotschafterinnen und -botschaftern ausgebildet. In diesem Jahr sind die Regierungsbezirke Schwaben, Niederbayern und Oberfranken an der Reihe.

