Kaufbeurer senden ein leuchtendes Zeichen für Frieden in die Welt

350 Menschen kamen am Donnerstagabend zur Lichter-Aktion in der Kaufbeurer Altstadt. Unter ihnen waren viele Kinder und Jugendliche.

18.03.2022 | Stand: 12:49 Uhr

Ein starkes Zeichen für den Frieden setzten 350 Kaufbeurer am Donnerstagabend – und erhellten die Kaiser-Max-Straße mit Kerzenschein. Schülerinnen und Schüler aus Marien-Gymnasium, Marien-Realschule, Jakob-Brucker-Gymnasium und Sophie-La-Roche-Realschule hatten gemeinsam zu der Lichterkette eingeladen, und so waren viele Kindern und Jugendliche unter den Teilnehmenden.

Ukrainerin und Russin demonstrieren gelebte Verständigung

Dass die Verständigung zwischen den Menschen aus der Ukraine und aus Russland trotz des Krieges besteht, bewiesen Maria Splendor und Eva Tomas. Gemeinsam standen die beiden Frauen am Rednerpult. Maria (19) flüchtete vor zwei Wochen aus der Ukraine nach Kaufbeuren. Sie erzählte auf Deutsch von ihrem Schicksal und dankte für die herzliche Aufnahme und Unterstützung.

Eva aus Russland: "Jeder Krieg ist sinnlos"

Eva ist in Russland geboren, lebt seit 30 Jahren in Kaufbeuren. Sie erzählte von ihrer guten Zusammenarbeit mit der Ukrainerin Maria, bezeichnete jeglichen Krieg als sinnlos und verlieh ihrem Wunsch nach Frieden – auch in Kaufbeuren – Ausdruck. Die 15-jährige Philippa von Stillfried, Wertebotschafterin am Marien-Gymnasium, sieht die Lichterkette als Zeichen der Hoffnung für die Menschen in der Ukraine.

Crencentiaschwester startet Entzünden der Lichter

Auch Emil Ostenried, Wertebotschafter an der Sophie-La-Roche-Realschule, trat als Sprecher der Jugendlichen auf und unterstrich die Bedeutung des Friedens für das Leben. Schwester Daniela Martin vom Crescentiakloster gab den Start für das Entzünden der Kerzen und die Weitergabe des Friedenslichtes.

Oberbürgermeister Stefan Bosse lobte den Einsatz der Jugendlichen. Die Schulleitungen der vier beteiligten Schulen, Christine Frank, Christof Walter und Cornelia Lipinski plädierten in ihren Redebeiträgen für Humanität und respektvollen Umgang ein, Susanne Fedchenheuer sprach das Friedensgebet Franz von Assisis.

Pfarrerin Michaela Kugler, Stadtpfarrer Bernhard Waltner und Sr. Daniela sprachen das Segensgebet. Die Teilnehmer steckten ihre Kerzen nach der Aktion in vorbereitete Behältnisse, so wurde aus den einzelnen kleinen Lichtern ein großes Friedenslicht.

