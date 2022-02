Kaufbeurer Ski-Talente sind endlich zurück im Wettkampfmodus

Viktor Bartenschlager und Tobias Schill vom Ski-Club Kaufbeuren sind wieder auf Punktejagd. Beide gehören dem Regionalkader Nord des Allgäuer Skiverbandes an.

09.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nach fast zwei Jahren Corona-Zwangspause konnten die Athleten vom Ski-Club Kaufbeuren Viktor Bartenschlager und Tobias Schill wieder in den Wettkampfmodus zurückkehren. Beide gehören dem Regionalkader Nord des Allgäuer Skiverbands an.

25 Richtungsänderungen auf 500 Metern

Bartenschlager startete auf Ebene der regionalen Ziener Cup Serie in die Wettkampfsaison. Das erste Rennen dieser Serie fand auf der Waldabfahrt in Grasgehren statt. 27 Tore mit 25 Richtungsänderungen waren auf eine Streckenlänge von 500 Metern mit einer Höhendifferenz von 149 Metern als Riesenslalom zu bewältigen. Bartenschlager gelang es, sich im zweiten Lauf zu verbessern und erzielte den vierten Platz. Nur 9 Hundertstel fehlten zum Sprung aufs Podest.

Teamkollege Schill startete zusammen mit weiteren Teamkollegen aus dem Regionalkader beim ersten Rennwochenende der Lena Weiss Cup-Serie in der Altersklasse U16. Ausgetragen wurden zwei Riesenslaloms mit jeweils zwei Durchgängen an der Hochsiedelbahn im Westallgäuer Skigebiet Thalkirchdorf-Hündle. 28 Tore mit 27 Richtungsänderungen standen an beiden Renntagen auf einer Streckenlänge von 600 Metern mit einer Höhendifferenz von 202 Metern auf dem Programm.

Top-Fahrer aus dem ganzen Allgäu

Beim Lena Weiss Cup sind alle Top-Fahrer aus dem gesamten Allgäu am Start, darunter Benno Brandis vom TSV Durach, derzeit Nummer 1 in Deutschland in dieser Altersklasse. So war die für Schill die Freude groß, sich mit jeweils Platz 9 in beiden Rennen behauptet zu haben. So wurde Schill auch für das Team des Allgäuer Skiverbandes für die ersten beiden Rennen der Skiliga Schüler des Bayerischen Skiverbandes nominiert. Dort sind die Startplätze auf die bayerischen Skigaue vom Allgäu über Bayerwald bis Werdenfels und weitere Landesskiverbände quotiert. Die Wettbewerbe fanden in Garmisch statt.

Platz 11 von 42

Am ersten Renntag stand ein Slalom mit zwei Durchgängen auf dem Programm. Schill erzielte immerhin Platz 11 bei insgesamt 42 Teilnehmern. Er trug damit 24 Punkte zur Teamwertung bei, die die Mannschaft des Allgäuer Skiverbandes mit 92 Punkten Vorsprung vor den Mannschaften der Verbände Werdenfels und München klar gewann.

Der Riesenslalom am Folgetag begann für den SCK-Athleten vielversprechend. Mit der Startnummer 120 von insgesamt 130 Läuferinnen und Läufern zeigte Schill einen hervorragenden Lauf und wurde im Zielbereich bereits erwartungsvoll mit der Durchsage „das könnte die neue Bestzeit werden“ angekündigt – doch dann bekam der rechte Ski kurz vor dem Ziel einen Schlag und die Bindung löste aus. Zum Glück konnte der Kaufbeurer auf dem linken Ski den Schwung noch zu Ende fahren und sicher abschwingen.