Kaufbeurer Stadtrat appelliert: Flüchtende aufnehmen

Martin Valdés-Stauber verurteilt Angriff Russlands „aufs Schärfste“ und ruft Kaufbeurer auf, Hilfe zu leisten. Dramaturg und SPD-Stadtrat aus Kaufbeuren arbeitet mit ukrainischen Künstlern.

26.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Aufs Schärfste verurteilt“ Martin Valdés-Stauber den Angriff Russlands auf die Ukraine. Der Beauftragte des Stadtrats für Vielfalt und Offene Gesellschaft sagt, der Krieg werde zu Flucht und Vertreibung führen. „In Kaufbeuren wissen wir nur zu gut, was es bedeutet, einen Neuanfang wagen zu müssen. Einmal mehr werden wir zusammenrücken, um Flüchtenden ein Ankommen zu ermöglichen. Unsere Weltoffenheit muss sich in solchen Momenten bewahrheiten. Und wir sollten nicht vergessen: Dieser Krieg gilt der europäischen Friedensordnung, es ist ein Kampf gegen das demokratische Europa und die demokratisch verfasste Ukraine.“

Münchner Kammerspiele

Der Soziologe und Dramaturg hat in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt an den Münchner Kammerspielen eine künstlerisch-zivilgesellschaftliche Sisterhood mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern aufgebaut. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden im Dezember 2021 zum Festival „Entfernte Nachbar*innen“ gebündelt.

Europa an den Außengrenzen

Bereits im Januar 2019 hatte Valdés–Stauber Lviv (Lemberg) besucht. „Nirgends sonst habe ich so viele EU-Flaggen gesehen wie dort. mir wurde klar: Europa versteht man an seinen Außengrenzen“, erinnert sich der Stadtrat. Dieses Europa sei jetzt aufgerufen, „zusammenzurücken, klare Kante zu zeigen, selbst wenn uns das was kostet“. Putin zerstöre mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg die europäische Friedensordnung. Sein Krieg gefährde das Leben und die Freiheit von Millionen Menschen. „Viele meiner Kolleg*innen und Freunde sind gerade auf der Flucht in den Westen des Landes. Ihnen und der gesamten ukrainischen Bevölkerung gilt meine volle Solidarität - auch den Kaufbeurer Mitbürger*innen mit familiären Bezügen in die Ukraine sowie ihren Angehörigen, die nun Gewalt erfahren müssen“, sagt der SPD-Politiker. „Wir sind dazu aufgerufen, konkret vor Ort Hilfe zu leisten.“