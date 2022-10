Kaufbeurer Stadtrat stimmt für Sparkassen-Fusion im Allgäu

Der Kaufbeurer Stadtrat hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit für die Fusion der Sparkassen Allgäu und Kaufbeuren gestimmt. So geht es nun weiter.

25.10.2022 | Stand: 20:39 Uhr

Auf ihrem Weg zu einer Fusion haben die Sparkassen Allgäu und Kaufbeuren eine wesentliche Hürde genommen: Der Kaufbeurer Stadtrat stimmte dem Zusammenschluss in seiner Sitzung am Dienstagabend mit großer Mehrheit zu. Konkret entschieden die Mitglieder gegen vier Stimmen der Freien Wähler für die Auflösung des Zweckverbandes der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren und den Beitritt der Stadt zum Trägerzweckverband der Sparkasse Allgäu. Neben der Stadt ist der Landkreis Eigentümer der Kaufbeurer Sparkasse. Der Kreistag entscheidet am Freitag in dieser Angelegenheit.

