Kaufbeurer Theatergruppe erzählt Geschichte von Ernst Lossa

Die Moskitos inszenieren ein Stück über das "Euthansie"-Opfer an Originalschauplätzen im Kloster Irsee. Wie sie die Romanvorlage von Robert Domes umsetzen.

26.06.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Ein besonderes Stück, ein besonderer Ort, eine besondere Inszenierung – die Kaufbeurer Schultheatergruppe Moskitos hat sich an die Bühnenfassung des Romans „Nebel im August“ gewagt und präsentiert das Stück als Stationentheater im Kloster Irsee. In seinem Buch „Nebel im August“ erzählt der Irseer Autor Robert Domes die Lebensgeschichte von Ernst Lossa. Der Junge aus dem Volk der Jenischen wurde während der NS-Zeit von Heim zu Heim geschoben und schließlich am 9. August 1944 mit 14 Jahren in der Heilanstalt Irsee ermordet. Unter der Regie von Bernhard Fritsch und Werner Pohl hat die etwa 30-köpfige Theatergruppe des Jakob-Brucker-Gymnasiums (JBG) die Geschichte von Lossa aufgegriffen. Grundlage ist das Dokumentarstück von John von Düffel, das vor einigen Jahren das Landestheater Memmingen auf die Bühne gebracht hat.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Die Gruppe des Jakob-Brucker-Gymnasiums in Kaufbeuren will ein zeitloses Schauspiel formen

Die Moskitos mischen in ihrer Inszenierung Szenen aus dem Roman und wollen daraus ein zeitloses Schauspiel formen, „das die Zuschauer mit einbezieht und unter die Haut geht“, wie es in der Ankündigung heißt. Das Stück wird an mehreren Originalschauplätzen in und um das Kloster Irsee aufgeführt. Die Zuschauer werden bei den Aufführungen zu den verschiedenen Stationen geführt, die geeignet erscheinen, das Ausmaß des Unrechts, das sich hinter dem nationalsozialistischen „Euthanasie“-Programm verbirgt, auch emotional fassbar zu machen. Dabei wechseln die Schauspieler immer wieder ihre Rollen. Mal sind sie Opfer, mal Täter – auch aufführungsübergreifend. Dadurch wird jede Aufführung einzigartig und durch ihre Zeitlosigkeit aktuell. Die Moskitos nutzen dabei nicht nur multimediale Technik, sondern auch die Kontraste, die das heutige Bildungszentrum im Kloster Irsee bietet. Bei diesem Projekt werden die Moskitos von Autor Robert Domes unterstützt. Er begleitete die Gruppe während des Entstehungsprozesses und wird auch an den Aufführungstagen noch für eine Überraschung gut sein.

Besondere Darstellungsform lässt nur 60 Besucher pro Aufführung zu

Lesen Sie auch

Allgäuer Literaturfestival Literatur in vielen Facetten in Kaufbeuren, Irsee und Buchloe

Zum Gelingen beigetragen hat auch das Team des Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrums des Bezirks Schwaben unter Leitung von Dr. Stefan Raueiser, das das Schultheaterprojekt trotz des laufenden Betriebs ermöglichte. Die Schirmherrschaft hat Bezirkstagspräsident Martin Sailer übernommen. Die besondere Aufführungsform und die Raumgröße lassen nur 60 Besucher pro Aufführung zu.

Wann das Stück zu sehen ist und wo es Karten gibt

Premiere ist am Sonntag, 26. Juni, um 18 Uhr. Weitere Aufführungen folgen am Dienstag, 28. Juni, um 20 Uhr, am Donnerstag, 30. Juni, um 20 Uhr, am Samstag, 2. Juli, um 20 Uhr und am Sonntag, 3. Juli, um 18 und um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Sekretariat des Jakob-Brucker-Gymnasiums.