Sensation: Kaufbeurer Turnerinnen gelingt Einstieg in die Bezirksliga mit 2. Platz

Der Neueinstieg ist auf Anhieb geglückt: Die Kaufbeurer Turnerinnen konnten beim Wettkampfwochenende beweisen, dass sie in der Bezirksliga gut aufgehoben sind.

29.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit der neuen Liga-Mannschaft gelang den Turnerinnen des TV Kaufbeuren auf Anhieb der Neueinstieg in die Bezirksliga mit dem zweiten Platz. In Waging am See wurde das erste Wettkampfwochenende der Bayerischen Turnliga der Saison 2023 ausgetragen.

Ersten Anlauf vor drei Jahren genommen

Vor drei Jahren nahmen die Kaufbeurer Turnerinnen schon einmal Anlauf, wurden jedoch von der Pandemie ausgebremst. 2022 war wieder kein Einstiegswettkampf möglich – alle etablierten Liga-Mannschaften sollten sich erst wieder ohne Druck ins System finden. „Schon wieder war uns der Einstieg verwehrt und ein weiteres Liga-Jahr verloren“, bedauert Trainerin Heidi Blaschek.

Jede Turnerin geht an ihre „Sahne-Geräte“

Eine Mannschaft besteht aus maximal 15 Turnerinnen, davon können pro Ligawettkampf bis zu zehn mitfahren. An jedem Gerät starten vier Turnerinnen, die besten drei Wertungen zählen zum Gesamtergebnis. Somit muss nicht jede Turnerin einen Vierkampf turnen, wie das bei Gau- oder Bezirkswettkämpfen üblich ist, sondern jede nur ihre „Sahne-Geräte“.

Katharina Burkhardt, zweiter und technischer Kopf des Ligateams, sagt: „Im Vorfeld wird getüftelt, wer welches Gerät turnt, welche Startreihenfolge wohl die strategisch richtige ist und am meisten Erfolg verspricht.“

Turnen wird zur Teamaufgabe und zum Teamsport

Durch die Liga werde sogar Turnen zur Teamaufgabe und zum Teamsport, so Blaschek. Mit Marktoberdorf wurde heuer erstmals eine Kooperation eingegangen. So kommt der dortige Nachwuchs zu Geräteeinsätzen, man hilft sich gegenseitig beim Stellen der Kampfrichter. Der Turnsport als Gesamtes soll im Fokus stehen.

Der zweite Ligawettkampf der Saison findet am Tänzelfestwochenende in Marktoberdorf statt. Danach entscheidet sich für die Kaufbeurerinnen, ob es vielleicht sogar für eine Relegation im Oktober gereicht hat.