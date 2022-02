Kaufbeurer U20 ist nach zwei Siegen wieder Spitzenreiter

In Berlin räumen die jungen Joker richtig ab. Warum Trainer Daniel Jun von der Leistung seines Teams überwältigt ist.

08.02.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Voller Stolz sprach Trainer Daniel Jun am Wochenende über seine Kaufbeurer U20. Die Mannschaft hatte beide Spiele der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) in Berlin gewonnen und somit eine der drei besten Nachwuchs-Organisationen der zurückliegenden Dekade besiegt. Beide Matches endeten 5:3 für Kaufbeuren.

Und als wäre das nicht schon Erfolg genug, gilt zu bedenken, dass dies gelang, obwohl U20-Spieler wie die Krauß-Brüder, Yannik Burghart, Leon van der Linde oder Torwart Dieter Geidl am Wochenende bei der ersten Mannschaft aushalfen.

„So etwas erlebt man normalerweise nicht“, freute sich Jun. Das gilt auch für die Unterstützung von den Rängen.

Eine kleine Abordnung Kaufbeurer Fans hatte vor ihrem Besuch des Spiels der ersten Mannschaft am Sonntag in Crimmitschau einen Abstecher nach Berlin gemacht und den Nachwuchs ordentlich gefeiert. „Da muss man Danke sagen, freute sich Jun.

Erfolg trotz dünner Personaldecke

Am Sonntag etwa trat er mit gerade einmal 14 Feldspielern und einem Torwart gegen Berlin an, tags zuvor hatte sich nämlich Verteidiger Tobias Baader an der Schulter verletzt. „Wir haben einen unglaublichen Siegeswillen, unfassbaren Team-Zusammenhalt und sind bereit, hart zu arbeiten“, erklärte der Coach. Es könne schwer werden, das in den kommenden Jahren zu wiederholen.

Rosige Aussichten

In der Tat könnten die Aussichten für die U20 des ESV Kaufbeuren kaum rosiger sein. Zwei Spiele vor Ende der Hauptrunde belegt Kaufbeuren den ersten Tabellenplatz. Gemessen nach Punktequotient sind sie Zweiter. Bringen sie das ins Ziel, dürften sie sich in der ersten Play-Off-Runde sogar schonen und würden im Kampf um die deutsche Meisterschaft erst im Halbfinale einsteigen. „Wir müssen all das Außergewöhnliche jetzt genießen“, forderte Jun, der zu Wochenbeginn zwei Tage frei gegeben hat.

Ab Mittwoch geht die Arbeit auf dem Eis dann aber wieder los, geübt werden sollen vor allem Kleinigkeiten, die in den kommenden Wochen über Sieg und Niederlage entscheiden könnten. Am kommenden Wochenende steht für die Mannschaft kein Spiel an. Am Samstag, 19., und Sonntag, 20. Februar, gastiert Mannheim zum Schlussakt der Hauptrunde.

