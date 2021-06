Kaufbeurer Wirte beim Public Viewing zurückhaltend

In Biergärten dürfen die Spiele der Europameisterschaft nur unter Einhaltung bestimmter Regeln gezeigt werden. Bei Kaufbeurer Wirten herrscht Zurückhaltung.

12.06.2021 | Stand: 09:04 Uhr

Nicht nur die Fußball-Europameisterschaft hat mittlerweile begonnen, sondern auch der Sommer. In den kommenden Tagen sind - besonders zur Freude der Fußball-Fans - sommerliche Temperaturen gemeldet. Es herrschen also optimale Bedingungen, die Spiele der EM gemeinsam und im Freien zu verfolgen – allerdings bremst Corona weiterhin das Public Viewing aus.

Lauer Sommerabend zum Deutschland-Spiel

Kommenden Dienstag ist laut Meteorologen ein lauer Sommerabend in Sicht. Ab 21 Uhr bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Gruppenspiel und trifft dabei direkt auf die starken Franzosen. Public-Viewing-Events wie früher etwa im Kaufbeurer Eisstadion wird es dieses Jahr wegen der Corona-Regeln aber nicht geben. Die Wirte dürfen dennoch in Biergärten oder auch im Innenbereich Fernsehgeräte aufstellen und die Spiele übertragen. Für alle Gastronomen gilt: Das Übertragen von Fußballspielen ist trotz Pandemie immer dann erlaubt, wenn für die Besucher weiterhin der Verzehr von Speisen und Getränken im Vordergrund steht und der Fernseher quasi im Hintergrund nebenbei läuft. (Lesen Sie auch: Frank Wiblishauser und Matthias Günes tippen die Fußball-EM 2021)

Fußballfest nicht erlaubt

Nicht erlaubt ist derweil ein rauschendes Fußballfest, auf dem nebenbei noch Bier ausgeschenkt wird. Anzunehmen also, dass der Ball in einigen Biergärten rollen wird - allerdings nicht überall, wo es vielleicht vermutet wird. Die Biergärten haben schließlich erst vor wenigen Wochen überhaupt geöffnet, da scheint manchem Betreiber eine EM zu viel des Guten zu sein. Mitunter herrscht nämlich eine gewisse Zurückhaltung.

Sinnbildlich dafür steht Toni Pisanu, der die Gaststätte Rose im Herzen Kaufbeurens betreibt. Diese war früher beliebtes Ziel für Fußballfans. Doch Pisanu will nun dort wegen der Coronalage auf eine Übertragung von Fußballspielen verzichten. Wichtige Spiele, unter anderem die Matches von Italien und Deutschland, zeige er nur in kleinerem Rahmen in seinem Café Amici in der Sparkassen-Passage. Wie genau diese Übertragungen dann aussehen, hänge stark von den am jeweiligen Spieltag geltenden Coronaregeln ab. Auch bei einigen anderen Betreibern von Biergärten herrscht zu Beginn der EM zunächst noch Zurückhaltung.

