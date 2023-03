Kaufbeurerin tritt bei Wettbewerb auf internationaler Beauty-Messe an

Als eine von zehn Make-up-Profis bundesweit hat sich Swetlana Keist aus Kaufbeuren qualifiziert. In Düsseldorf stellt ihr Können vor Fachpublikum unter Beweis.

13.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Swetlana Keist aus Kaufbeuren gehört zu den zehn Profis, die sich erfolgreich für die „Permanent Beauty Masters“ im Rahmen der diesjährigen Messe Beauty Düsseldorf (31. März bis 2. April) qualifiziert haben.

Keist überzeugte die Jury in der Vorauswahl und so wird sie am Samstag, 1. April, auf der Fachmesse ihr Können in der Kategorie „Powder-Brows“ zeigen.

Augenbrauen sollen dem Gesicht Kontur geben

Es handelt sich dabei um eine natürliche, typgerechte und dauerhafte Mikropigmentation der Augenbrauen – tägliches Schminken ist damit nicht mehr nötig. Wer nicht mit vollen, lückenlosen Brauen gesegnet ist, dem soll Permanent-Make-up helfen, den Augenbrauen und damit dem ganzen Gesicht Form und Kontur zu verleihen.

Kaufbeurerin hat die Chance, bis zu 1.500 Euro zu gewinnen

Zur Arbeitsaufgabe gehört zudem ein luftiges Styling in Weiß, das die natürliche Schönheit der Augenbrauen in Szene setzen soll. Die ersten drei Plätze werden mit Geldpreisen in Höhe von 1.500, 1.000 und 500 Euro sowie Pokalen honoriert.

Zweieinhalb Stunden vor Fachpublikum arbeiten

Bewerben durften sich volljährige Personen mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum Permanent-Make-up-Artist (PMU) und mindestens einjähriger Berufspraxis. Die Permanent Beauty Masters finden in diesem Jahr zum ersten Mal statt. In der Arbeitszeit von zweieinhalb Stunden dürfen professionelle PMU-Artists ihr Können vor einem großen Fachpublikum unter Beweis stellen.