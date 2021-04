Kaufbeurerin hat Blutkrebs: Wie ihr Mann und ihre engsten Freunde um ihr Leben kämpfen

Als Monika die schockierende Diagnose erhält, bricht sie zusammen. Nur ein passender Stammzellenspender kann ihr Leben retten.

28.04.2021 | Stand: 18:08 Uhr

Monikas Lebensthema ist Nachhaltigkeit. Dafür gibt sie beruflich alles – gemeinsam mit ihrem Mann Thomas. Abwechselnd leben sie in Kaufbeuren und dem Vogelsbergkreis. Das Paar ist immer unterwegs, immer in Bewegung. Doch plötzlich steht alles still. Monika hat Blutkrebs. Nur ein passender Stammzellenspender kann ihr Leben retten.

Monika und Thomas sind seit 16 Jahren ein Team. 2009 gründeten die beiden eine Firma, die sich mit Qualitäts- und Umweltmanagement beschäftigt. Der Beruf ist ihre Leidenschaft, sie wollen etwas bewegen. 60-Stunden-Wochen sind keine Seltenheit.

Das Paar pendelt zwischen Kaufbeuren und Mittelhessen

Beruflich pendeln sie. In Kaufbeuren leben sie in einem historischen Altbau mitten in der Altstadt. Im Vogelsbergkreis (Mittelhessen) haben sie sich ein altes Fachwerkhaus gekauft. Dort kümmert sich die promovierte Chemikerin um den Garten und die eigenen Bienen, stellt Seifen her – das ist der Ausgleich zum anstrengenden Job.

Egal ob im Beruf oder privat, Nachhaltigkeit ist das gemeinsame große Thema, das beide verbindet. Sie lieben ihr Leben, so wie es ist; und sie lieben einander. Doch plötzlich ist alles anders.

Monika entdeckt eine Rötung in der Kniekehle. Weil ihr die Stelle Schmerzen verursacht und Wochenende ist, geht sie vorsichtshalber in die Klinik. Dort vermutet man eine Venenentzündung und schickt sie mit Medikamenten wieder nach Hause. Weil die Schmerzen zunehmen, sucht sie am Montag ihren Hausarzt auf. Dieser macht sofort ein großes Blutbild.

"Wer denkt bei eine Rötung in der Kniekehle denn schon an Leukämie?"

Am nächsten Tag erhält sie den Anruf, der ihr Leben schlagartig verändern wird. Ihr Hausarzt teilt ihr mit, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit Blutkrebs habe. „Ich stand vollkommen unter Schock, damit hatte ich in keiner Sekunde gerechnet. Wer denkt bei eine Rötung in der Kniekehle denn schon an Leukämie? Eine solche Nachricht zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Auf so etwas kann man sich nicht vorbereiten. Das ist wie ein Schlag, dem man nicht ausweichen kann“, erinnert sich Monika.

Ein Kunde erlebt ihren Zusammenbruch mit, bringt sie in die Uniklinik Augsburg. Thomas ist inzwischen auch informiert, er fährt sofort nach Hause, packt für Monika einen Koffer, darf diesen in der Klinik wegen Corona aber nur abgeben. Keine Chance, seine Frau in die Arme zu nehmen. „Die Nachricht war auch für mich ein ungeheurer Schock. Moni war vollkommen zerschmettert. Erst haben wir geheult, dann aber sofort versucht, eine Haltung zu finden, die Moni durch die kommenden Wochen trägt.“

Monika möchte weiterhin am Alltag teilnehmen

Beide sind es gewohnt, in schwierigen Situationen nach Lösungen zu suchen. Sie versuchen das Thema zu versachlichen, um handlungsfähig zu bleiben. Als Naturwissenschaftlerin will Monika alles wissen und verstehen; der Krebs soll nicht die Führung übernehmen. Monika möchte weiterhin am Alltag teilnehmen. Trotz Chemo und Corona, trotz Besuchsverbot. Also arbeitet sie stundenweise vom Krankenbett aus. Das bringt sie auf andere Gedanken.

Parallel dazu hat Thomas das „Team Moni“ gegründet, bestehend aus den engsten Freunden. Sie schreiben, chatten, machen Video-Calls und virtuelle gemeinsame Frühstücke am Bildschirm. Von morgens bis abends wird Monika begleitet. „Dieses Team ist unendlich wertvoll für uns. Wir kennen und vertrauen uns. Moni kann und darf sich an schlechten Tagen auch mal gehen lassen. Alle helfen, wo sie können. Selbst Care-Pakete werden im Krankenhaus für Moni abgegeben, damit sie sich über leckeres Essen freuen kann und nicht abnimmt“, erklärt Thomas.

Nur ein passender Stammzellspender kann Monikas Leben retten. Das heißt, sie kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Ein Leben ohne Moni kann ich mir nicht vorstellen“, sagt Thomas. „Deshalb bitte ich alle, lasst euch registrieren. Damit schenkt ihr Moni Hoffnung auf das Größte, was es gibt: Einfach nur leben zu dürfen. Allen, die sich an dieser Aktion beteiligen, danken wir von ganzem Herzen.“

Jeder kann helfen