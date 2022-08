Betrug in Kaufbeurer Firma gerade noch abgewendet

In einer Kaufbeurer Firma versuchten Betrüger an Geld zu kommen. Die Masche ist der Polizei bereits bekannt.

24.08.2022 | Stand: 13:32 Uhr

In Kaufbeuren konnte eine Firma gerade noch so die Betrugsmasche "CEO-Fraud" abwenden. Bei dieser Masche versuchen Betrüger bei Firmen unter falscher Identität Überweisungen zu bekommen. Laut Polizei geschah genau dies auch einer Kaufbeurer Firma. Dort soll eine Mitarbeiterin eine E-Mail von ihrem vermeintlichen Chef erhalten haben, in der er sie anwies, 50.000 Euro auf ein deutsches Bankkonto zu überweisen.

Kaufbeuren: Betrug kann gerade noch so verhindert werden

Nachdem die Buchhaltung das Geld überwies, erhielt der Chef der Firma ebenfalls Kenntnis über die Überweisung. Mit Hilfe eines Bankmitarbeiters konnte der Geschäftsführer die Überweisung noch rechtzeitig stoppen.

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren versucht nun über den Kontoinhaber und digitalen Spuren die Hintermänner des Betruges zu ermitteln. Die Betrügermasche ist der Polizei bereits bekannt.

