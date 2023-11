Kein Happy End vor Wahnsinnskulisse - Kein Sieg für Kaufbeurer Boxer

Bei den bayerischen Box-Meisterschaften in Neugablonz gibt es keinen Sieg für Kaufbeurer Athleten. Arthur Krischanowski wird trotzdem für die "Deutsche" nomniert.

14.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Auch wenn die Lokalmatadoren des Boxclub Kaufbeuren keinen Titel gewonnen haben, so waren die bayerischen Meisterschaften der Elite für Männer und Frauen in Neugablonz ein voller Erfolg. Regina Slobodyanikov und Arthur Krischanowski mussten sich in ihren Finalkämpfen nach Punkten jeweils geschlagen geben. Bitter verlief es dagegen für Kristina Fertich. Weil ihre Gegnerin Emilie Morawitz aus München krankheitsbedingt absagte, konnte sie nicht im heimischen Wohnzimmer auftreten.

Kristina Fertich fehlt die Gegnerin

Die Dreifachturnhalle in Neugablonz bot wieder einmal den perfekten Rahmen für eine Großveranstaltung. Die Halle war sehr gut gefüllt, als die Paarungen vorgetragen wurden. Ein Name fehlte, und zwar der von Kristina Fertich. „Sicherlich bin ich enttäuscht, weil ich mich intensiv auf die bayerische Meisterschaft vorbereitet hatte“, sagt sie. Der Titel der blieb ihr somit verwehrt. Ob sie trotzdem in Mecklenburg-Vorpommern dabei sein kann, ist offen. „Am Ende entscheidet aber der Bundestrainer“, gibt BCK-Vorstand Roman Slobodyanikov die Hoffnung nicht auf.

Regina Slobodyanikov unterliegt knapp

Regina Slobodyanikov stand im Limit bis 70 Kilo der Münchnerin Saskia Bajin gegenüber. Nach drei intensiv geführten Runden musste sich die Straubingerin, die für den BC Kaufbeuren startet, nach Punkten geschlagen geben. „Ich bin schon etwas traurig und enttäuscht, nicht gewonnen zu haben.“ Für sie sei es ein harter Kampf gewesen. Es habe ihr aber sehr viel Spaß gemacht. „Ich habe alles aus mir herausgeholt. Konditionell hat es leider nicht gereicht“, war für Slobodyanikov die dritte Runde der Knackpunkt ihres Kampfes.

Arthur Krischanowski ist schwer enttäuscht

Den wohl besten Fight des Wettbewerbs lieferte Arthur Krischanowski (80 kg) ab, der auf den Nürnberger Peter Freiberg traf. Die Punktniederlage nahm den Kaufbeurer arg mit. „Technisch gesehen hätte ich ihn bezwingen können, es hat aber konditionell nicht zu mehr gereicht, weil ich zu wenig Zeit im Vorfeld investiert habe“, begründete er seine Niederlage. Nicht gewonnen zu haben bei dieser Wahnsinnskulisse, sei für ihn deprimierend. Eine gute Nachricht hatte aber Franz Santl aus München parat. Der Landessportwart des Bayerischen Boxverbandes (BBV) will Krischanowski trotzdem für die deutsche Meisterschaft nominieren. „Ich kenne Arthur schon so lange. Diese Teilnahme wird ihn motivieren“, ist der BBV-Funktionär überzeugt.