Weil Konstruktionsholz Mangelware ist, kann Übergang an der Neugablonzer Straße erst im Sommer saniert werden. Solange müssen Radler und Fußgänger Umweg machen.

Die beschädigte Holzbrücke für Fußgänger und Radfahrer über den nordöstlichen Teil der Neugablonzer Straße in Kaufbeuren bleibt wohl bis in den Sommer hinein gesperrt. Nachdem sich die Stadt mit der Versicherung des Verursachers des Schadens geeinigt hatte, sollte der Übergang eigentlich in den Pfingstferien repariert werden.

Die Stadt habe die Arbeiten umgehend ausgeschrieben, doch bisher habe keine einzige Firma ein Angebot für die Sanierung abgeben, berichtet die Tiefbauverwaltung.

Kein Holz für Brückenreparatur in Kaufbeuren zu bekommen: Mindestens zehn Wochen Lieferzeit

Grund sei der aktuell sehr angespannte Holzmarkt. Die Firmen hätten massive Probleme Konstruktionsholz für Bauvorhaben zu bekommen. Die Lieferzeiten dafür lägen inzwischen bei mindestens zehn Wochen. Die Stadt startete deshalb ein erneutes Ausschreibungsverfahren, das die geänderten Lieferzeiten berücksichtigt.

Zudem habe die Verwaltung von sich aus mit einigen Firmen Kontakt aufgenommen, die bei verlängerter Vorlaufzeit und Verschiebung der Bauarbeiten in den Sommer ein Angebot abgeben können. (Lesen Sie auch: Holzpreis steigt um 100 Prozent: Allgäuer Handwerker sind besorgt)

Umleitung für Radler und Fußgänger 300 Meter länger

Wie mehrfach berichtet, hatte der Fahrer eines Lastwagens im November vergangenen Jahres den Kran an seinem Sattelanhänger nicht vollständig eingefahren. Beim Unterqueren der Brücke rammte dieser die Holzkonstruktion und beschädigte diese erheblich. Seitdem ist der durchaus stark frequentierte Übergang aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Passanten sind angehalten, einen insgesamt etwa 300 Meter weiten Umweg über den nahen Kreisverkehr an der Einmündung der Moosmangstraße zu nehmen, um an der Querungshilfe dort die Neugablonzer Straße sicher zu überqueren. Die städtische Tiefbauabteilung bittet die Bürger um Geduld empfiehlt dringend, weiterhin diese Umleitung zu benutzen und nicht den direkten Weg über die Hauptverkehrsstraße zu wählen. (Lesen Sie auch: Hohe Holzpreise bereiten Bauherren schlaflose Nächte)

