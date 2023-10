Kein Lieblingsgegner - ESVK muss Selb knapp den Vortritt lassen

ESV Kaufbeuren verliert erneut gegen Selb – diesmal trotz zweimaliger Führung in Overtime. Kader der Joker dezimiert.

30.10.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Es scheint so, als gehören die Selber Wölfe in dieser Saison nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern des ESV Kaufbeuren, denn nach der knappen Niederlage im Heimspiel nach Penalty-Schießen zu Beginn der Spielzeit, ging der Zusatzpunkt nach Verlängerung auch am Sonntag an die Wölfe.

Große Strafe für Max Oswald

Ärgerlich für die Joker, denn der ESVK hatte das berühmte Momentum zweimal auf seiner Seite und war auch gut in die Partie gestartet. Einen nicht zu unterschätzenden Faktor hatte für den weiteren Spielverlauf sicher die große Strafe für Max Oswald (15. Minute), nachdem kurz zuvor Sami Blomqvist nach schöner Vorarbeit von John Lammers die Führung erzielt hatte. „Die Schiedsrichter werden sich bei ihrer Entscheidung schon sicher gewesen sein, vor allem, weil sie den Videobeweis zu Rat genommen haben. Wichtig war, dass die Jungs meine Strafe gekillt haben und wir dennoch mit der Führung in die Pause gehen konnten“, sagte der Sünder über die harte Regelauslegung. Jedoch wurden die schon dezimierten Kaufbeurer Angreifer durch die Strafe von Oswald weiter geschwächt, und so standen Trainer Marko Raita ab diesem Zeitpunkt nur noch zehn Stürmer zur Verfügung.

Daniel Fießinger überragt

Somit musste der Kaufbeurer Übungsleiter fortan auch bei der Zusammenstellung der Reihen etwas improvisieren, was nicht immer für den Spielfluss förderlich war. Großen Anteil an der knappen Führung hatte Torwart Daniel Fießinger, der in Unterzahl das Selber Powerplayteam mehrfach zur Verzweiflung gebracht hatte. Zwar konnte auch er den 1:1-Ausgleich zu Beginn des zweiten Drittels nicht verhindern, doch mit den beiden Toren von Tyler Spurgeon und Sami Blomqvist zur 3:1-Führung für den ESVK schien das Momentum wieder Richtung Allgäu gekippt zu sein. Doch zu schnell kamen der Anschlusstreffer und Ausgleich für Selb, bei denen die Kaufbeurer Defensive nicht gut strukturiert stand.

Unterschiedliche Sichtweisen

„Das war ein schweres Spiel. Heute haben Kleinigkeiten entschieden, die wir falsch gemacht haben“, sagte Fießinger, der dennoch mit dem Punktgewinn nicht unzufrieden war. Wölfe-Coach Sergej Wassmiller beurteilte den knappen Sieg als Belohnung für die Intensität und Bemühungen seiner Mannschaft an diesem Abend.

Trotz Kräfteverschleiß mehr Torchancen

Doch trotz einem deutlichen Übergewicht an Torabschlüssen im Schlussdrittel für Selb sah der inzwischen frisch geduschte Oswald sein Team mit den besseren Möglichkeiten den Siegtreffer zu erzielen. Vielleicht lag es auch am Kräfteverschleiß, denn der dezimierte Kader der Joker musste währen der Woche auch noch mit einer Erkältungswelle kämpfen.