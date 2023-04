Kein Reinfall am Rheinfall - TGA beim Taekwondo in der Schweiz erfolgreich

Taekwondo Gemeinschaft Allgäu sahnt in Schaffenhausen acht Medaillen ab. Dafür gibt es einen Freundschaftslehrgang.

15.04.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Schaffhausen am Rheinfall in der Schweiz war für die Taekwondo Gemeinschaft Allgäu (TGA) kein Reinfall. Das Wettkampfteam der insgesamt neun Athleten der TGA erkämpfte in Schaffhausen in der Schweiz sechs Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille.

Die Trainer Mariie Leliukh aus Schwangau und Oliver Knecht aus Kaufbeuren zeigten sich mit der Leistung ihrer Schützlinge sehr zufrieden, vor allem, da das Teilnehmerfeld auf diesem Frühjahrsturnier sehr international gewesen war. So waren diesmal Teilnehmer aus Frankreich, Österreich, Italien, der Schweiz und Deutschland am Start.

Ein Quintett aus Kaufbeuren

Robert Triebel erkämpfte in der Herrenklasse bis 78 Kilo die Goldmedaille und im Schwergewicht der Herren belegte Sebastian Martin den zweiten Platz. In der Juniorenklasse (78 Kilo) erkämpfte Lukas Kron überlegen die Goldmedaille. Ebenfalls in der Juniorenklasse (48 Kilo) belegte Nicolas Knecht den ersten Platz. Philipp Knecht erkämpfte sich technisch überlegen die Goldmedaille in der Kadettenklasse (49 Kilo) – alle fünf Kämpfer kommen aus Kaufbeuren.

Uminskyi Mykhailo wie immer erster

Joshua Mair (Kempten) belegte in der Klasse Kadetten (57 Kilo) den ersten Platz. But Artem, Kadetten (41 Kilo), erkämpfte sich die Bronzemedaille. In der Schülerklasse (43 Kilo) belegte Uminskyi Mykhailo erneut den ersten Platz. Lediglich Kristina Movchan musste sich in der Vorrunde Schüler (39 Kilo) geschlagen geben. Die drei ukrainischen Schüler kommen aus Schwangau. Ihre Trainerin Mariia Leliukh leitet inzwischen eine Abteilung der TGA in Schwangau.

Einladung zum Lehrgang

Im Anschluss an das erfolgreiche Turnier wurde die TGA vom Ausrichter Schaffhausen auf einen Freundschaftslehrgang eingeladen, bei dem die Sportler aus der Schweiz und dem Allgäu gemeinsam trainiert haben. Das nächste Highlight für das erfolgreiche TGA-Team werden die Bavaria Open in Nürnberg im Juni sein. Weitere Infos auf der Vereinseite im Internet.