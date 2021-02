Kein Umzug, keine Auftritte: Wenn der Fasching schläft

Achim Meirich vermisst den Trubel in der Stadt. Und doch sagt er: „Jeder hat jetzt natürlich andere Sorgen, da steht der Fasching ganz hinten.“

11.01.2021 | Stand: 14:30 Uhr

2021 sollte es in die unendlichen Weiten des Universums gehen. Genervt vom Leben im Allgemeinen wollten sich die Aufbruch-Umbruch-Künstler mit der Buron One verkrümeln. Das Vorbild war ein Großer: Ministerpräsident Markus Söder mit seinem Raumfahrtprojekt Bavaria One. „Was der kann, das können wir auch“, sagt Achim Meirich. Doch erst im Weltall angekommen, hätten die Astronauten langsam gemerkt: „Zu Hause ist es doch am schönsten.“ Ob der Faschingsverein das Thema 2022 nachholt? „Keine Ahnung“, entgegnet Meirich. Passen würde es ja schon.