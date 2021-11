Der Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren fällt Corona zum Opfer. Unsere Redaktion hat trotzdem drei Hauptdarsteller zur Eröffnung gebeten.

26.11.2021 | Stand: 18:45 Uhr

Viele Menschen werden ihn vermissen: Am Freitag wäre der Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren eröffnet worden, doch auf diese lieb gewonnene Tradition muss auch heuer wegen der Corona-Pandemie verzichtet werden. Unsere Redaktion hat deshalb drei der Hauptdarsteller der sonst üblichen stimmungsvollen Feier unter dem gewohnten Lichtermeer am Kirchplatz gebeten, an dieser Stelle ihre Geschichten zu erzählen, die sonst für die Eröffnung reserviert gewesen wären.