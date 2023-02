Keine Geschenke zum Abschluss - U20 des ESVK mit Leistungssteigerung

Die U20 des ESV Kaufbeuren schließt die Hauptrunde in der DNL nach einem Sieg als Gruppenletzter ab. In den Play-offs bekommen es die Kaufbeurer mit Landshut zu tun.

20.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Im Play-off-Viertelfinale der Division I kommt es ab dem kommenden Wochenende zu reihenweise Derbys. Die U20 des ESV Kaufbeuren wird dann im Best-Of-Five-Modus gegen den EV Landshut um den Halbfinaleinzug spielen. Los geht es am Samstagnachmittag ab 18.15 Uhr mit einem Auswärtsspiel in Niederbayern.

Düsseldorf konzentriert geschlagen

Am Sonntag steigt dann die erste Partie in der Energie Schwaben Arena zur gewohnten Zeit ab halb elf Uhr vormittags. Nicht zuletzt weil Kaufbeuren in der Hauptrunde nur sieben von 26 Spielen gewonnen hat, dürfte das Team von Andreas Becherer Außenseiter sein. Einer dieser Siege gelang immerhin am Sonntag im letzten Spiel der Runde gegen Düsseldorf. Hier setzten sich die Allgäuer in einem lange spannenden Match dank besserer Schlussphase schließlich mit 3:1 durch. Die beiden entscheidenden Kaufbeurer Treffer fielen in den finalen neun Minuten. „Ich muss loben: Alle waren mental voll bei der Sache“, sagte Trainer Andreas Becherer in Richtung seines Teams. „Wir haben diesmal keine Geschenke verteilt und verdient gewonnen.“

Im zweiten Spiel 30 Sekunden geschlafen

Auch die Samstagspartie gegen Düsseldorf war lange offen – hier machten 30 Sekunden im Schlussdrittel den Unterschied. Düsseldorf erzielte in dieser kurzen Zeit die Treffer zum 3:3 und 4:3. Danach musste der ESVK risikoreicher spielen, fünf Sekunden vor der Schlusssirene trafen die Rheinländer dann ins verwaiste Kaufbeurer Tor. „Am Samstag hat irgendwann unser Fokus nachgelassen. Da war ich schon ein bisschen sauer“, sagte Becherer.

ESV Kaufbeuren - Düsseldorfer EG 3:5 (2:1, 1:1, 0:3)

Tore: 0:1 Dannöhl (5.), 1:1 Nerb (17.), 2:1 Fischer (19.), 2:2 Habeck (26.), 3:2 Nerb (40.), 3:3 Bijsterbosch (47.), 3:4 Schuster (47.), 3:5 Junemann (60./EN).

Zuschauer: 169.

Strafminuten: ESVK 10, DEG 10.

ESV Kaufbeuren - Düsseldorfer EG 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)