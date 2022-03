In puncto Reisen macht sich Deutschland nach zwei Corona-Jahren locker. Zieht es die Menschen also gleich wieder in die weite Welt? Zwei Reisebüros berichten.

03.03.2022 | Stand: 18:14 Uhr

Sandburgen bauen auf Gran Canaria, Schnorcheln am Great Barrier Reef oder mit dem Rucksack durch Thailand – einfach mal wieder etwas anderes sehen und erleben. Reiseträume sind wohl vielen ein Begriff. Und jüngst sind sie ein Stück näher in Richtung Realität gerückt: Seit 3. März gibt es keine Hochrisikogebiete mehr. Treibt das das Reisefieber von Kaufbeurerinnen und Kaufbeurern in die Höhe – und sie zum Buchen ins Reisebüro?