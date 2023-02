Keine Qual der Wahl - SVM tritt wieder mit Rumpfmannschaft an

Volleyballerinnen des SV Mauerstetten kämpfen gegen Schwabing und eine Verletztenmisere. Dennoch will der Bayernligist unbedingt punkten.

25.02.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Nach einer dreiwöchigen „Faschingspause“ geht es für die Volleyball-Damen 1 des SV Mauerstetten in der Bayernliga mit dem vorletzten Heimspiel gegen den FTM Schwabing weiter. Spielbeginn in der Dreifach-Sporthalle ist am Samstag um 17 Uhr.

Schöne Erinnerung an das Hinspiel

An das Hinspiel Anfang Dezember vergangenen Jahres erinnert sich der SVM noch sehr gerne, gewann er doch in München mit 3:1 (25:22, 25:12, 24:26 und 25:19) relativ souverän. Nun gilt es, diesen Erfolg auch zu Hause zu wiederholen. Nach einer längeren Niederlagenserie, vier verlorenen Punktspielen in Folge, ist der SVM mit 19 Punkten auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht und liegt nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz, den der Eichenauer SV mit 18 Punkten belegt. Zudem steht dieses Spiel für den SVM unter einem unglücklichen Stern. Denn der FTM Schwabing in der vergangenen Zeit sehr starke, spielerisch und kämpferisch gute Spiele gezeigt hat. So holten die Münchnerinnen mit einem eingespielten Team etliche wichtige Drei-Punkte-Siege zu Hause und haben sich mittlerweile mit 24 Punkten aus 15 Spielen auf einen guten vierten Platz vorgearbeitet.

Ina Wahmhoff, Eva Kleiner, Nadine Birk und Eva Seidl fallen aus

Beim SVM wiederum will das Verletzungspech nicht abreißen. Neben den beiden langzeitverletzten Ina Wahmhoff und Eva Kleiner wird auch Libera Nadine Birk aufgrund einer Knieverletzung sowie Eva Seidl nicht spielen können.

Maresa Gabel und Luisa Zeiler helfen aus

Trainer Jürgen Malter: „Es wird für uns alle eine Überraschung sein, wer aus dem verbliebenden Kader am Samstag richtig fit sein wird. Denn in den Ferien konnte ich nicht immer mit dem vollständigen Kader trainieren. Es ist für uns sehr wichtig, dass Maresa Gabel, die bereits in der Regionalligamannschaft des SVM spielte, sowie Luisa Zeiler aus der Damen 2 mit uns trainieren konnten, sodass sie eine große Unterstützung der Damen 1 sein werden. Alle haben mit großer Leistungsbereitschaft und voller Konzentration trainiert und wenn wir eine großartige Siegermentalität entwickeln, werden wir auch die entsprechenden Punkte holen.“

Motivation ist da - die Fans sollen zusätzlich helfen

Die Mannschaft will das Spiel am Samstag unbedingt gewinnen, auch im Hinblick auf den Klassenerhalt. Die Stimmung innerhalb des Teams und die Motivation ist sowohl im Training als auch für das Spiel sehr gut und groß. Die Damen haben es sich zum Ziel gemacht, eine geschlossene Mannschaftsleistung zu zeigen, um sich die Punkte zu sichern. Dabei hoffen sie natürlich auch auf die großartige Unterstützung der treuen und zahlreichen Fans.