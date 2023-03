Kinder und Eltern kochen gemeinsam - neue Kurse in Kaufbeuren

"Kinder an die Töpfe" heißt es im Grünen Zentrum in Kaufbeuren. Kinder und Eltern kochen dort gemeinsam. Das sind die Angebote.

20.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

„Kinder an die Töpfe“ hieß es kürzlich im Grünen Zentrum in Kaufbeuren. Zehn Mütter und ein Vater kochten mit ihren zwei- bis dreijährigen Kindern Gerichte und zeigten, dass auch die Kleinsten bei der Zubereitung helfen können. Hauswirtschaftsmeisterin Sieglinde Hofer leitete den Kurs.

Lesen sie auch: Was hat es mit den vielen mobilen Masten auf sich?

Die Eltern erfuhren nicht nur, wie sich eine gesunde Ernährung zusammensetzt, sondern durften das auch ausprobieren. Weitere Termine: Schmusen und Streicheln Sinnliche Bewegungserfahrungen für Babys von drei bis fünf Monaten, am Dienstag, 28. März, 9 bis 10.30 Uhr. Referentin ist Martina Fischer, Pekip-Gruppenleiterin, Anmeldeschluss für den Online-Kurs ist am Freitag, 24. März.

Naschen erlaubt? Am Dienstag, 30. März, gibt es von 16 bis 17.30 Uhr Tipps zum sinnvollen Umgang mit Süßigkeiten. Referentin ist Friederike Konrad, Diätassistentin. Anmeldung zum Online-Kurs bis Dienstag, 28. März. Infos unter www.aelf-kf.bayern.de/ernaehrung/familie.