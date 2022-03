Kinder und Frauen aus der Ukraine finden Zuflucht im Kaufbeurer Crescentiakloster

Zu Fuß zur Grenze gelaufen: Lebenshilfe Ostallgäu holt Frauen und Kinder mit Behinderung ab. Wann sie in Kaufbeuren eintreffen und was sie brauchen.

02.03.2022 | Stand: 13:53 Uhr

„Wir hätten viel mehr Leute mitnehmen können, an der Grenze ist so viel Verzweiflung zu sehen,“ schildert Klaus Prestele, Geschäftsführer der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren am Mittwochmorgen die Situation an der ukrainisch-rumänischen Grenze. Prestele, der osteuropäische Wissenschaften studiert hat und Initiator der Ukraine-Kooperationen der Lebenshilfe ist, hat sich am Montag mit Dr. Katharina Haberkorn vom Europabüro des Bezirks Schwaben in einem Kleinbus der Lebenshilfe auf dem Weg gemacht, um Mütter und deren Kinder mit geistigen Behinderungen nach Kaufbeuren zu holen. Denn die Flucht mit einem behinderten Kind und der Grenzübergang sind für Betroffene extrem schwierig.