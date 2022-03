Kinder und Frauen aus der Ukraine treffen in Kürze in Kaufbeuren ein

Mitarbeiter der Lebenshilfe sind aktuell mit Frauen und Kindern unterwegs nach Kaufbeuren. Freitagnachmittag sollen sie ankommen. Doch es gibt Verzögerungen.

04.03.2022 | Stand: 14:31 Uhr

Eigentlich sollten sie schon in Kaufbeuren sein: 15 ukrainische Frauen und ihre Kinder mit Behinderung haben Mitarbeiter der Lebenhilfe Ostallgäu-Kaufbeuren diese Woche an der ukrainisch-rumänischen Grenze abgeholt, seit Mittwoch waren sie unterwegs in Richtung Deutschland.

Ankunft in Kaufbeuren erst gegen 15 Uhr

Jetzt, am Freitag, 4. März, gegen 14 Uhr sollten sie eigentlich in Kaufbeuren ankommen. Doch die Fahrt dauert: Das Wochenende beginnt, in Bayern enden die Faschingsferien, auf den Straßen ist deshalb viel los. Der Konvoi steckt im dichten Verkehr fest. Hinzu kommt, dass lange Autofahrten für Menschen mit Behinderung besonders strapaziös sind, es sind viele Pausen nötig. Die Frauen und Kinder - Männer dürfen aktuell nicht aus der Ukraine ausreisen - haben es irgendwie geschafft, zu Fuß bis an die Grenze zu Rumänien zu gelangen. Am Mittwochabend holten sie dort Kleinbusse der Lebenshilfe und des Stadtjugendrings Kaufbeuren ab.

Laut Lebenshilfe-Mitarbeiterin Johanna Zwick wird der Konvoi jetzt gegen 15 Uhr bei der Lebenshilfe in Kaufbeuren erwartet.

+++ Wir sind vor Ort und liefern weitere Infos, sobald die Menschen ankommen: Wie es ihnen geht, was sie erlebt haben, wie es für sie jetzt weitergeht. +++

Viele Kinder können nicht laufen

Die Nacht haben sie gemeinsam in einem kleinen Hotel direkt an der rumänisch-ukrainischen Grenze verbracht. Zuvor hatten sie in Zelten geschlafen. „Jeder hier hat nur einen Rucksack dabei. Kinder mit einer Behinderung, die nicht laufen können, werden in Buggys transportiert. Und trotzdem ist die Erleichterung zu spüren,“ sagt Klaus Prestele, Geschäftsführer der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren. Er hat osteuropäische Wissenschaften studiert die Ukraine-Kooperationen ins Leben gerufen.

„„Wir hätten viel mehr Leute mitnehmen können, an der Grenze ist so viel Verzweiflung zu sehen,“ sagt Prestele. Menschen mit Behinderung zählten in der Ukraine sowieso schon zu den Schwächsten. Eine Flucht mit einem schwerstbehinderten Kind sei kaum vorstellbar. Daher bleiben die meisten Familien zurück in der Kriegsregion, das Rehabilitationszentrum hat seit letzter Woche geschlossen.

